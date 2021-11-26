Как коронавирус обострил отношения власти и общества в России

16 декабря 2021 года Госдума собирается рассматривать законопроекты об обязательном наличии QR-кода для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. 26 ноября оперативный штаб отчитался о полной вакцинации 60,8 млн. человек - около 55% взрослого населения РФ. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% взрослых, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Но чем активнее власти пытаются стимулировать вакцинацию, тем большее сопротивление у россиян это вызывает.

Закон о QR-кодах вызвал протесты в регионах

В правительстве РФ подготовили два законопроекта для борьбы с распространением коронавируса. Согласно одному из них, до 1 февраля попасть в кафе, торговые центры и учреждения культуры можно будет только с отрицательным результатом ПЦР-теста, QR-кодом о прививке, справкой о медотводе или перенесенном заболевании. С 1 февраля ПЦР-тест из этого перечня исключается.

Второй законопроект предполагает, что перемещаться на поездах и самолетах между городами и странами можно будет только при наличии перечисленных документов, включая отрицательный ПЦР-тест. "Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - поясняется на сайте правительства.

Карикатура Сергея Елкина

Сейчас законопроекты находятся на рассмотрении у законодательных собраний регионов. До 14 декабря они должны отправить свои отзывы в Госдуму, но еще до этого по регионам пошла волна протестов против принятия закона. Митинги прошли на Камчатке, в Екатеринбурге и Казани. На народном сходе в Магнитогорске (Челябинская область) люди вышли с плакатами "против планов глобалистов". На их плакатах были перечеркнуты изображения маски, шприца и слова "ВОЗ" и "5G".

Протестующие в Челябинске 7 ноября вместе с жителями Магнитогорска записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и главе ФСБ Александру Бортникову. "Идет массовая дискриминация и сегрегация народа России, нарушены базовые конституционные права и свободы", - пожаловались авторы обращения. Не дождавшись ответа, 24 ноября группа агрессивных протестующих ворвалась в здание Заксобрания Челябинской области.

В этот день депутаты региона как раз должны были рассмотреть законопроекты федерального правительства о QR-кодах. В зале заседаний челябинцы хотели лично высказать депутатам свое отношение, но несколько охранников преградили им путь. Позднее в парламенте пояснили, что жителям следовало заранее записаться на посещение.

Кто за, а кто против

Нешуточные баталии идут и на информационном фронте. Некоторые знаменитости с большой аудиторией в соцсетях выступают против вакцинации и QR-кодов или отрицают опасность коронавируса. К ним, например, относятся актриса Мария Шукшина, фронтмен группы "Алиса" Кинчев, актер Егор Бероев.

Жительнице Тамбова делают прививку от коронавируса

К знаменитым "антипрививочникам" 24 ноября обратились главврачи 11 российских больниц, в том числе близкие к власти Денис Проценко (больница в Коммунарке) и Марьяна Лысенко (ГКБ №52). "Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19, - пишут медики. - Учитывая сколько людей вас читают, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам". Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать".

Адресатами сообщения стали лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Росси"), несколько актеров и музыкантов. Почти все они в ответ стали отрицать, что являются антипрививочниками. "Я в своем мнении по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента Владимира Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина", - цитирует Петра Толстого "Вечерняя Москва".

До трети всех сертификатов могут быть фальшивыми

Пытаясь избежать вакцинации и одновременно угодить начальству, многие россияне стали покупать поддельные справки. Только за последние несколько дней 11 уголовных дел о подделке сертификатов возбудили в Воронеже, 34 таких случая выявила полиция в Брянской области и более ста - в небольшом городе Ачинск в Красноярском крае.

Число купленных сертификатов действительно может быть огромным. 12 ноября "Коммерсант" сообщил, что в даркнете выставлена на продажу база данных покупателей подделок. В ней якобы содержатся данные более 500 тысяч человек только из Московского региона. А по подсчетам доцента Высшей школы экономики Алексея Захарова доля фальшивых справок может достигать трети от всех сертификатов.

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