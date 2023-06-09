Йога - пример культурной апроприации?

"Йога - вид спорта на основе ритмической гимнастики и аэробики, в котором основными элементами являются асаны", - читаем в "Википедии" на русском языке. Однако с таким определением согласны далеко не все. Потому что для людей, родившихся там же, где родилась йога, это - духовная практика.

DW встретилась в Берлине с женщиной, уже много лет живущей в немецкой столице, но родившейся в Мумбаи. По ее мнению, в фитнес-клубах и йога-студиях Германии (и не только) многие техники адаптируются под задачи учеников - поэтому акцент делается на работу с телом. Конечно, прогресс не стоит на месте, однако наша героиня очень хочет сохранить йогу в ее первозданном виде - хотя бы для тех, кому это интересно.

Йога в Европе - спорт

Вокруг йоги в Европе возникла целая индустрия, которая оперирует шестизначными суммами. "Но это не спорт, а философия и образ жизни", - сокрушается Санджита Лернер (Sangeeta Lerner). "Здесь что-то не так", - подумала Санджита, когда впервые переступила порог немецкой студии йоги. После переезда из Индии она решила возобновить занятия, но здесь, в берлинской студии, все выглядело чужим. Зачем по всему помещению стоят фигурки буддийских и индуистских божеств, чье место в храме? И почему во время медитативной шавасаны звучит музыка в стиле техно?

"Вокруг все было стерильным и шикарным одновременно. Все, кроме меня, надели спортивную форму, а я осталась просто в удобной одежде. Тренер ходила по комнате, поправляя асаны", - вспоминает Санджита. Но при этом никакой связи ни с наставницей, ни с другими практикующими йогу она не почувствовала. Это ее расстроило.

Сегодня, 10 лет спустя, 44-летняя женщина убеждена: ни она, ни почти три миллиона немцев, регулярно практикующих йогу, не делают что-то правильно или неправильно. "Йога - не спорт, а целительная методика, доступная всем, - говорит Лернер. - Йога зародилась в Индии около трех тысяч лет назад, она тесно связана с индуистской философией, духовными практиками и принципами нестяжательства, правдивости, непричинения насилия, подвижничества. Перевод слова с санскрита означает "союз". Кстати, в полиции и армии Индии йога - обязательная дисциплина".

Йога на пляже Фото: VisualEyze/picture alliance

К сожалению, в западном обществе эту практику вырвали из контекста и коммерциализировали. Санджита Лернер называет это культурной апроприацией: удобные позы-асаны превращаются в атлетику, осознанное принятие пищи - в диеты, а в результате - из-за поверхностного отношения ни о каких положительных результатах не может быть и речи. На ее взгляд, в немецких студиях йоги происходит не интеграция, а имитация, похожая на некий перформанс: "Так проявляется колониальное превосходство. Вырванное из контекста явление другой культуры просто подгоняют под нужные рамки".

Путь к наставничеству: из Мумбаи - в Берлин

Санджита Лернер родилась и выросла в многолюдном Мумбаи. Семья Санджиты не была зажиточной, но это не мешало им жить счастливо. "Моя мать делилась всем. Она тепло принимала гостей, а для уличных собак у нее всегда было припасено печенье. Это были мои первые уроки йоги", - вспоминает женщина. Санджита продолжает: "Мама была очень одухотворенной. Мы чувствовали, каким счастьем было для нее делиться всем со всеми". Поэтому Санджита как учитель йоги хочет делиться этим умением с другими: "Каждый, кто решает стать преподавателем йоги, делает это не для заработка или славы. Это мощная практика, которая приближает к просветлению и собственной душе".

Наша героиня купила свой первый коврик для йоги в Германии. И после ряда курсов повышения квалификации, наконец решилась предложить и занятия йогой под своим руководством. Однако не в модной студии, а в семейном центре и в акушерской практике. И здесь она работает в одежде свободного кроя, уделяя внимание прежде всего дыханию, а простые асаны выполняя как бы мимоходом. Несмотря на огромную популярность йоги, предрассудки по отношению к Индии и ее жителям по-прежнему живы. "Я до сих пор сталкиваюсь с клише о коровах на улице или заклинателях змей", - сокрушается Санджита.

Лернер вот уже два года проводит занятия по "деколонизации" йоги. На двухдневные семинары приходят как опытные преподаватели, так и новички. "Вы теперь отбираете у нас йогу?" - один из самых частых вопросов. "Конечно, нет, - отвечает Санджита. - Я стремлюсь передать всю многогранность и сложность йоги".

В берлинском районе Нойкёльн ее знают и приветствуют все соседи. И с улыбкой называют "мэром квартала".