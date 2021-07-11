Эстония укрепляет границу из-за наплыва мигрантов в Литву

Эстония ужесточает охрану границ на фоне резкого роста нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу. Усиливается контроль на границах с Россией и Латвией, а также в эстонских портах, сообщил в воскресенье, 11 июля, портал телерадиовещания ERR со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева.
"На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей" - сказал Беличев. Он добавил, что в эстонском погранведомстве не верят в возможность повторения литовско-белорусского сценария, однако отметил, что если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов, и поэтому в департаменте полиции и погранохране Эстонии принимают меры.
"Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - сообщил Беличев.
Режим ЧС в Литве из-за наплыва мигрантов
В Литве из-за наплыва через границу с Беларусью мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Литвы полагают, что власти Беларуси сознательно провоцируют миграционный кризис и обвиняют Минск в "гибридной атаке".
Правительство в Вильнюсе выделило почти 5 млн евро на возведение забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. Власти Литвы в спешном порядке открыли миграционный лагерь возле белорусской границы. Страна обратилась за помощью к ЕС, подчеркнув, что миграционный кризис касается не только ее, но и всей Европы, поскольку мигранты стремятся проникнуть не столько в Литву, сколько в Германию или Швецию.
Европейское погранагентство Frontex выделило дополнительную помощь Литве. На границу этой страны с Беларусью направлены пограничники, переводчики, пограничные патрули и вертолеты. "Граница Литвы - наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо", - сказал директор европейского погранагентства Фабрис Леджери.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина