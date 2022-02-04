Йенс Столтенберг возглавит Центробанк Норвегии

В разгар самого серьезного за многие годы конфликта с Россией НАТО должна подыскать себе нового генерального секретаря. В этом году Йенс Столтенберг возглавит центральный банк своей родной Норвегии, объявило в пятницу, 4 февраля, правительство в Осло.

Столтенберг пообещал, что вплоть до истечения в конце сентября срока его полномочий на посту генсека НАТО все свое внимание он будет уделять исполнению своих обязанностей на этой должности, которую занимает с 2014 года.

Ожидается, что вопрос о том, кто займет пост руководителя Североатлантического альянса, лидеры стран НАТО решат на своей встрече, которая должна состояться не позднее июня.

Столтенберг приступит к новой работе в декабре

Бывший премьер-министр Норвегии экономист Йенс Столтенберг объявил о своей кандидатуре на пост главы центробанка в декабре минувшего года. Норвежский регулятор ожидает, что его новый управляющий приступит к работе с начала декабря.

На этом посту Столтенберг будет не только отвечать за решения по процентным ставкам и финансовую стабильность, но и контролировать крупнейший в мире фонд национального благосостояния. Пенсионный фонд, который питается за счет нефтяных доходов страны, инвестировал по всему миру активы равные в пересчете 1,4 триллиона долларов США.

Назначение Столтенберга вызывает споры в Норвегии из-за его предыдущих должностей - премьер-министра, министра финансов и экономики, а также главы все еще находящейся у власти Рабочей партии. Его противники говорят о конфликте интересов и опасаются за независимость центрального банка. Столтенберг пообещал несмотря на членство в партии остаться политически нейтральным, заявив о готовности принимать непопулярные решения.

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