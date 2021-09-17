Экс-чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix

Легендарная грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили подала судебный иск против американской компании Netflix из-за популярного мини-сериала "Ход королевы". Об этом сообщило в пятницу, 17 сентября, агентство "Новости-Грузия".

Экс-чемпионка требует, чтобы Netflix выплатил ей 5 млн долларов компенсации и исключил из сериала эпизоды, в которых представлена ложная информация о ней. "Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью "раздуть драму", создав впечатление, будто его вымышленная героиня сумела сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили", - указано в иске.

Еще одним оскорблением Гаприндашвили считает тот факт, что в сериале Netflix она названа русской, хотя сценаристы знали, что она грузинка. "Грузины пострадали от господства России, когда были частью Советского Союза, а затем подверглись вторжению со стороны России", - отмечается в иске.

Интересы экс-чемпионки мира представляет группа американских и грузинских юристов.

Что не так в сериале "Ход королевы"?

Созданный в 2020 году сериал снят по одноименному роману Уолтера Тевиса, он получил несколько престижных премий и стал самым самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. В центре сюжета - жизнь вымышленного персонажа: шахматистки Бет Хармон.

Эпизод фильма "Ход королевы"

В одном из эпизодов ее описывают как единственную женщину-чемпионку, которая соревновалась с мужчинами. "Единственная необычная вещь в ней (Хармон) на самом деле - это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами", - говорится в сценарии сериала, одним из консультантов которого выступил экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Нона Гаприндашвили указала в иске, что к 1968 году, о котором идет речь в этом эпизоде, она соревновалась как минимум с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе 10 гроссмейстерами. А после победы на открытом чемпионате США в 1977-м она стала первой женщиной, удостоенной звания международного гроссмейстера среди мужчин. Нона Гаприндашвили оставалась чемпионкой мира по шахматам с 1962 по 1978 годы.

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