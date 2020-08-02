 Экипаж капсулы SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2020

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Мир

Экипаж капсулы SpaceX Crew Dragon благополучно прибыл на Землю

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли успешно приводнились у побережья Флориды.

Момент приводнения капсулы Crew Dragon

Момент приводнения капсулы Crew Dragon

Астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье, 2 августа, благополучно приводнились в Мексиканском заливе у побережья Флориды на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX.

Видеозапись приводнения капсулы компания SpaceX опубликовала на своей странице в Twitter.

Президент США Дональд Трамп немедленно отреагировал на новость об успешном возвращении астронавтов на Землю приветственным твитом.


В мае Трамп и вице-президент США Майк Пенс лично присутствовали на старте ракеты. Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов. 

В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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