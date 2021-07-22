Япония присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Япония на фоне нарушения прав человека в КНР присоединилась к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. "Японии важно, чтобы такие ценности мирового сообщества, как свобода, права человека и правовая система, уважались и в Китае", - заявил в пятницу, 24 декабря, генеральный секретарь правительства в Токио Хирокадзу Мацуно, добавив, что его страна "на различных уровнях" ведет переговоры с Китаем о правах человека.

Мацуно отметил, что Япония сохранит спортивно-политические контакты с КНР. Президент Организационного комитета Олимпийских игр в Токио 2020 года Сейко Хасимото и глава Национального Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита поедут на Олимпиаду в Пекине, сказал он. По словам Мацуно, Хасимото будет присутствовать на Играх в Пекине, чтобы "выразить благодарность и уважение спортсменам и другим людям, которые поддержали Олимпиаду в Токио".

Германия пока не определилась с бойкотом

Президент США Джо Байден объявил о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады в начале декабря. Он объяснил это репрессиями в отношении мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзян, которые Белый дом называет геноцидом. К американскому бойкоту уже присоединились Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

В Германии дебаты о целесообразности участия в дипбойкоте Пекинской Олимпиады продолжаются. В Берлине выступают за общеевропейское решение данного вопроса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уклоняется от прямого ответа на вопрос о дипломатическом бойкоте.

Смотрите также:

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду 2018: Олимпийские игры в Пхёнчхане Олимпийские игры - это главное событие в мире спорта, к которому приковано внимание болельщиков во всем мире. В последние годы за Олимпиадами пристально следят не только любители спорта, но и экологи. По их словам, подготовка к незабываемым спортивным зрелищам наносит непоправимый ущерб окружающей среде.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Вырубка лесов под горнолыжные трассы Ради строительства олимпийской горнолыжной трассы в Чонсоне были вырублены десятки тысяч деревьев. Экологи забили тревогу: возраст уникальных каменных берез составлял более 500 лет, деревья служили убежищем для редких и охраняемых видов животных. По иронии судьбы, в этом районе даже нет снега - пришлось использовать искусственный.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Если нет настоящего снега На зимних Олимпийских играх без снега не обойтись. Если его нет, склоны покрывают искусственным снегом из снегометов. Как, например, в Пхёнчхане. Этот регион находится на одной широте с Сицилией, горы здесь невысокие, зимы холодные, но бесснежные. Идеальным для горных лыж Пхёнчхан назвать нельзя.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Сочи-2014: Одна огромная стройка По словам экологов, Олимпийские игры в Сочи нанесли больший ущерб окружающей среде, чем какая-либо другая Олимпиада. Вырубка лесов, использование тяжелой техники на территории заповедников - весь регион был превращен в огромную строительную площадку. В обязательства МОК входит защита окружающей среды, но в Сочи это никого не интересовало, говорят эксперты.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Незаконная свалка Во время любого строительства скапливается мусор. Вокруг Сочи выросли горы щебня, который, по словам активистов, просто вывозили в карьеры и бывшие природные заповедники. Отходы от строительства олимпийских объектов сбрасывали даже в водоохранные зоны, являющиеся источниками питьевой воды в Сочи.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Рио-де-Жанейро - 2016: загрязненная вода На летних Олимпийских играх в Бразилии спортсмены, занимающиеся водными видами спорта, опасались за свое здоровье. Соревнования по парусному спорту проходили в бухте Гуанабара, известной также как "выгребная яма". Вода в бухте кишела патогенными микроорганизмами. Сейчас, спустя полтора года после Олимпиады, здесь мало что изменилось.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Пекин - 2008: облако смога Результатом подготовки к летним Олимпийским играм в Пекине стало чудовищное загрязнение воздуха. В последние месяцы перед началом Олимпиады главный стадион города тонул в густой дымке. Из-за смога невозможно было разглядеть верхние этажи пекинских небоскребов. Врачи предупреждали спортсменов о проблемах дыхательных путей.

Пхёнчхан, Сочи, Пекин: как Олимпийские игры влияют на окружающую среду Токио - 2020: изменения к лучшему? Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Японии. В 2017 году была проведена проверка качества воды в заливе Одайба, где проводятся соревнования по плаванию и триатлону. Исследования обнаружили необычайно высокую концентрацию бактерий. Организаторы Олимпиады в Токио считают, что загрязняющие вещества попали в воду из-за большого количества атмосферных осадков. Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская

