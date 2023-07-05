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Из-за непогоды в Нидерландах - перебои в работе транспорта

Александра Иванова
1 ч. назад

На фоне штурмового ветра и плохой видимости в аэропорту Схипхол отменили сотни рейсов, сообщает ANP. На севере Нидерландов прекращено передвижение поездов.

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Пассажиры в аэропорту Схипхол
Пассажиры в аэропорту СхипхолФото: Evert Elzinga/ANP/IMAGO

Штурмовой ветер в Нидерландах привел к нарушениям в работе воздушного и железнодорожного транспорта. Как сообщается в среду, 5 июля, на сайте международного аэропорта Схипхол в Амстердаме, в связи с текущими метеорологическими прогнозами в период до 15.00 по местному времени (16.00 мск) трафик в воздушной гавани будет сильно ограничен.

"Сочетание сильных порывов ветра, дождя и плохой видимости серьезно ограничивает посадку и вылет самолетов авиакомпаний. Это означает, что будут отмены и задержки. Это относится как к прибывающим, так и к вылетающим рейсам",   - указывает пресс-служба аэропорта.

Конкретное количество отложенных рейсов будет зависеть от погодных условий, уточняется в сообщении. По данным агентства ANP, отменены были около 300 рейсов.

Остановлено движение поездов на севере Нидерландов

Между тем железнодорожная компания NS полностью прекратила передвижение поездов на севере страны. Метеорологическая служба в Нидерландах предупреждает о самом высоком уровне риска в связи с непогодой на большей части территории страны. Граждан призывают не покидать свои дома.

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