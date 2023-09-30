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Дроны РФ: Румыния стягивает силы ПВО к границе с Украиной

Александра Иванова
30 сентября 2023 г.

В Румынии и НАТО растет беспокойство, что война в Украине может перекинуться на их территорию, пишет агентство Reuters.

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Украинский порт Измаил на Дунае
Украинский порт Измаил на ДунаеФото: Cristian Ștefănescu/DW

Румыния перебрасывает свои силы ПВО ближе к деревням у Дуная и увеличивает количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в этом районе. Об этом пишет в пятницу, 29 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в кругах Минобороны.

Указывается, что причиной этого шага являются участившиеся в последнее время инциденты с падением дронов на территории Румынии после российских атак на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. "Наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, эти меры свидетельствуют о растущей обеспокоенности Румынии и в более широком смысле альянса НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию", - указывают журналисты.

Атаки России на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае

Вскоре после выхода России из Черноморской зерновой инициативы 17 июля 2023 года Москва начала наносить удары по украинским портам и складам на Дунае, очевидно, пытаясь перекрыть возможные альтернативные пути для экспорта украинских сельскохозяйственных товаров, напоминают в публикации.

В числе российских целей - дунайские порты Измаил и Рени, расположенные недалеко от территории Румынии. Как подчеркнули источники Reuters, отдельные инциденты с обломками дронов, упавшими на румынскую территорию, "усугубляют риск возникновения недоразумений или даже чего-то худшего" между Россией и НАТО, из-за чего ВС Румынии усиливают меры безопасности в регионе с целью защиты мирных жителей.

Возможное нарушение воздушного пространства Румынии дроном РФ

Между тем, как сообщает агентство AFP со ссылкой на Минобороны Румынии, в ночь на 30 сентября эта страна в очередной раз зафиксировала нарушение своего воздушного пространства в ходе атаки ВС РФ на Украину. Радары показали "возможный несанкционированный заход в национальное воздушное пространство", цитирует агентство сообщение румынского оборонного ведомства. Отмечается, что жителям расположенных вблизи украинской границы городов Тулча и Галац разослали оповещения об опасности с указанием укрыться в защищенных помещениях. Спустя два часа сигнал тревоги отменили.

По данным Минобороны Румынии, пока на территории страны не было обнаружено обломков дронов, однако 30 сентября поиски должны быть продолжены.

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Сообщение агентства Reuters о стягивании Румынией сил ПВО к границе с Украиной

Romania bolsters defences to stop Ukraine war crossing NATO threshold
www.reuters.com
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