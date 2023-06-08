Известия о наступлении ВСУ и другие события 470-го дня войны

Западные СМИ сообщают о начале контрнаступления ВСУ. Украинская сторона пока отрицает это. Ситуация в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС остается напряженной.

На 470-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 8 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Одной из главных тем дня остается ситуация, вызванная разрушением плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. В Николаеве и Очакове уровень воды после разрушения плотины превысил исторический максимум, сообщил Николаевский метеорологический центр в своем Facebook. В Николаеве исторический максимум 1981 года превышен на 6 сантиметров. В Очакове уровень 1978 года превышен на 20 сантиметров.

Уровень воды в Каховском водохранилище к вечеру 8 июня составил 12,5 м. "Это ниже "мертвой точки" 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", - заявил в эфире общенационального телемарафона глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. По его оценке, падение уровня воды продлится еще 7-8 дней и остановится на отметке примерно 3 м. Сейчас он падает на 1 м в сутки.

Назначенный Россией "мэр" оккупированного города Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что в результате затопления прибрежных территорий после разрушения плотины Каховской ГЭС погибли 5 человек. Это пастухи, которые занимались выпасом скота на полностью затопленных островах Днепра.

Около 6000 человек ожидают эвакуации с оккупированного Россией левого берега Днепра ниже по течению разрушенной дамбы Каховской ГЭС, пишет издание "Верстка", ссылаясь на таблицу волонтеров, собирающих заявки на спасение.

Владимир Зеленский совершил поездку в Херсонскую область."Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсона", - написал президент Украины в соцсетях.

Президент России Владимир Путин отказался посетить оккупированную часть Херсонской области, пострадавшую в результате прорыва плотины Каховской ГЭС. На вопрос, нет ли у Путина планов провести заседание оперативного штаба "вблизи от зоны бедствия" или самому там побывать, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: "Нет, в настоящий момент таких планов нет".

Украинская прокуратура начала досудебное расследование по подозрению на экоцид из-за массовой гибели рыбы в Криворожской области Украины. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает в своем Telegram-канале Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, разрушение плотины Каховской ГЭС привело к критическому снижению воды в Каховском водохранилище, в результате чего около села Марьянское произошла "массовая гибель водных биоресурсов". К заявлению приложен видеоролик, в котором видно, как на высохшем после ухода воды дне водохранилища погибают тысячи рыб.

Киев: За разрушением плотины стоит военно-политическое руководство России

Украинская разведка считает, что за разрушением плотины стоит военно-политическое руководство России, на что "указывает ряд имеющихся прямых и косвенных свидетельств". Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов. "То, что за неделю перед терактом в нормативно-правовую базу России были внесены изменения о том, что можно не расследовать последствия техногенной катастрофы в военное время, кажется, - это явка с повинной", - отметил Юсов. "Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас активно идет ее сбор", - подчеркнул он.

В то же время Генштаб ВСУ считает, что российские войска не были готовы к последствиям разрушения плотины и понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. "В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая технику, другое военное имущество", - отмечается в сообщении Генштаба.

Вашингтон: В разрушении Каховской ГЭС виновата Москва

Вашингтон возложил ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции на Москву. "Эта плотина была под контролем россиян, и они несут ответственность за разрушения, причиненные войной. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне. Если бы Россия не осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину, то трагедии бы не случилось, подчеркнула она.

НАТО имеет план действий на случай ЧП на Запорожской АЭС

У НАТО имеется план действий на случай ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции, оккупированной Россией, сообщила в интервью "Европейской правде" Байба Браже, помощница генерального секретаря Североатлантического альянса по общественной дипломатии. По ее словам, НАТО подготовила "планы защиты", для осуществления которых будут привлечены как военные, так и гражданские специалисты. Однако, поскольку эта тема вызывает беспокойство в обществе, альянс относится к ней с осторожностью и "воздерживается от спекуляций", пояснила Браже.

Боевые действия

Украина владеет инициативой на большинстве участков фронта, сообщило министерство обороны Великобритании в традиционной сводке британской разведки. При этом, судя по действиям российской армии, она пытается как можно скорее перейти в наступление - в частности, чеченский отряд "Ахмат" предпринял безуспешную попытку захватить город Марьинка под Донецком.

Украинские войска, пытаясь прорвать российскую линию обороны под Бахмутом, встретили большее сопротивление, чем ожидалось, и понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников. По словам одного из них, в числе прочего ВСУ лишились нескольких американских бронетранспортеров MRAP. В то же время, по данным CNN, украинским военным удалось разгромить часть российских сил.

В ходе наступательных действий южнее Орехова 8 июня украинские войска впервые с начала войны использовали немецкие танки Leopard 2, пишет Telegram-канал "Bild на русском". По оценке военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, это обстоятельство "доказывает, что сегодняшняя атака - не разведка боем, а начало полномасштабного контрнаступления, так как раньше Киев не вводил их в бой". "Судя по всему, немецкие танки встретили ожесточенное сопротивление россиян. Несколько машин, по всей видимости, подорвались на минах или попали под артиллерийский огонь. Машины какого типа горят [на видео], пока непонятно", - написал Рёпке.

О начале активной фазы наступления ВСУ сообщили также издания ABC News и The Washington Post (WP), ссылаясь на высокопоставленные источники в украинских вооруженных силах. Однако Генштаб ВСУ опроверг их сообщения. "Такой информации у нас нет", - заявил агентству Reuters не названный по имени представитель Генштаба.

Обстрелы Херсонской области и Умани

Днем российские войска обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе, где мирные жители пытаются эвакуироваться из-за подтопления. В Херсоне, по предварительным данным, были ранены не менее 9 человек, а в одном из ближайших сел - четверо местных жителей.

В свою очередь "глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил утром, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации в городе Голая Пристань, который находится под контролем российских войск. По словам Сальдо, два человека погибли и еще два были ранены.

Вечером в четверг в Украине объявили масштабную воздушную тревогу Мониторинговые группы сообщили, что в направлении западных регионов страны, в частности Винницкой области, летят ракеты "Калибр". Вскоре после этого поступили сообщения о взрывах в городе Умань.

Фог Расмуссен: Некоторые страны НАТО могут направить войска в Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса могут разместить свои войска в Украине, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на июльском саммите в Вильнюсе, сообщила британская газета The Guardian.

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. Мы знаем, что Польша очень заинтересована в оказании конкретной помощи Киеву. И я не исключаю возможности, что Польша может подключиться к делу еще активнее на национальном уровне, а за ней могут последовать страны Балтии. Это может включать в себя и возможность отправки наземных войск", - сказал Расмуссен.

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