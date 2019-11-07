 Израиль стал первой страной, запретившей торговлю натуральным мехом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.06.2021

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Мир

Израиль стал первой страной, запретившей торговлю натуральным мехом

Запрет на торговлю мехом не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды. Власти Израиля рассчитывают сделать отрасль моды более дружелюбной к окружающей среде.

Шубы из натурального меха

Власти Израиля запретили торговлю натуральным мехом. Эта отрасль является причиной гибели сотен тысяч животных по всему миру и приводит к "неописуемым страданиям", заявила министр экологии Гила Гамлиэль в среду, 9 июня, после подписания соответствующего указа. Решение сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбной к окружающей среде, отметила она.

Прежние попытки встречали отпор со стороны израильских политических сил с религиозной повесткой. Запрет вступит в силу через 6 месяцев и не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.

Израиль стал первым в мире государством, решившимся на этот шаг. Однако аналогичные запреты действуют в некоторых странах на региональном уровне - в том числе в американском штате Калифорния и бразильском штате Сан-Паулу.

Защитники животных ликуют

Международная организация по защите животных PETA назвала указ "исторической победой". Позиция властей защитит бесчисленное множество лисиц, норок, кроликов и других животных, уверены активисты.

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