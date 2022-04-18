Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа в понедельник, 18 апреля, выпустили ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", сообщила в Twitter пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Это первый ракетный обстрел израильской территории с января. Пока ни одна из группировок сектора Газа не взяла на себя ответственность за него. Обычно израильская сторона возлагает ответственность за пуски ракет на радикальное исламистское движение ХАМАС и наносит ответные авиаудары.

Более 170 человек пострадали в столкновениях в Иерусалиме

Накануне в Иерусалиме в районе священной для иудеев и мусульман Храмовой горы вновь произошли стычки палестинцев и израильской полиции. С 15 апреля более 170 человек получили ранения в ходе столкновений.

Напряженность между палестинцами и израильскими силами безопасности резко усилилась в последние недели. Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан. В 2021 году столкновения в районе мечети "Аль-Акса" переросли в многодневные ожесточенные стычки между участниками движения ХАМАС и израильскими силами безопасности.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами

В конце мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками ХАМАС и "Исламский джихад". Он положил конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

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