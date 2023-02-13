Израиль ответил на обстрел ударом по объекту ХАМАС в Газе

Авиация Израиля в ответ на ракетный обстрел с территории сектора Газа в ночь на понедельник, 13 февраля, нанесла удары по подземному комплексу, в котором радикальное исламистское движение ХАМАС хранило сырье для производства ракет. О жертвах не сообщается. Израиль заявил, что удар по подземному комплексу нанесен в ответ на ракету, выпущенную с территории Газы в конце минувшей недели. Палестинцы не брали на себя ответственность за этот обстрел.

В ночь на 13 февраля на юге Израиля вновь звучали сирены воздушной тревоги. Ракета, выпущенная по Израилю с территории сектора Газа вечером 11 февраля, была перехвачена израильскими силами ПВО. О жертвах и разрушениях не сообщается. Израильская армия заявила, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС несет ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую с территории этого региона.

Эскалация напряженности в регионе

Около недели тому назад авиация Израиля нанесла аналогичные удары по сектору Газа. В Израиле и на палестинских территориях уже многие недели сохраняется крайняя напряженность. В текущем году в результате палестинских нападений погибли уже девять израильтян и украинка. С начала волны терактов почти год тому назад армия Израиля почти ежедневно проводит операции на Западном берегу реки Иордан. В результате только в этом году погибли уже более 40 палестинцев.

Израиль установил военный контроль над Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом в 1967 году. На сегодняшний день там проживают более 600 тысяч еврейских поселенцев. Палестинцы предъявляют претензии на эти территории, где они хотят создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

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