Издание "Проект" временно лишилось возможности размещать посты в Instagram

Интернет-издание "Проект" временно не может размещать посты в соцсети Instagram, поскольку его аккаунту был присвоен статус умершего человека. Об этом команда "Проекта" сообщила в пятницу, 30 апреля. Коллектив не знает, на каком основании этот статус был присвоен, и обратился к администрации Instagram для восстановления функционала.

"Этот сюр не прекращается с момента выхода расследования про жен Рамзана Кадырова", - отметили в "Проекте". Издание подчеркнуло, что уже сталкивалось с DDoS-атакой на сайт, блокировкой ролика на YouTube и жалобой в TikTok.

Коллектив "Проекта" выразил солидарность "со всеми, кто в последнее время подвергался преследованию властей" и напомнил о внесении интернет-издания "Медуза" в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", а также о задержании главы правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова, выступающего на стороне защиты в ряде резонансных дел в России.

Смотрите также: