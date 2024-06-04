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Издание Politico сообщило о конфликте в руководстве ЕС

Сергей Ромашенко
4 июня 2024 г.

По сведениям издания Politico, глава Евросовета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен вновь возглавить Еврокомиссию. Сам Мишель претендует на пост главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля.

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Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель
Урсула фон дер Ляйен и Шарль МишельФото: Zhao Dingzhe/Xinhua News Agency/picture alliance

Действующий глава Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вновь занять должность председателя Еврокомиссии (ЕК) после выборов в Европарламент, сообщило во вторник, 4 июня, издание Politico со ссылкой на восемь источников среди дипломатов и чиновников.

"Это всех сводит с ума, потому что его игра столь очевидна - заставить фон дер Ляйен споткнуться. При этом сам он мечтает занять другой высокий пост", - сказал один из собеседников на условиях анонимности. Он отметил, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно существуют весьма напряженные отношения.

По словам источников Politico, в кулуарах ходят слухи, что сам Мишель, по всей видимости, претендует на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Собеседники издания опасаются, что Мишель в попытке исключить переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК прибегнет к стратегии разговоров с лидерами стран Евросоюза с глазу на глаз, вместо того чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности в ЕС совместно, как это обычно происходит.

Шансы Урсулы фон дер Ляйен вновь возглавить ЕК

Источники Politico отметили, что Мишель будет иметь серьезное влияние, поскольку он руководит процессом распределения высших должностей в ЕС после выборов в Европарламент и координирует переговоры стран-участниц Евросоюза. В то же время собеседники издания высоко оценивают шансы Урсулы фон дер Ляйен остаться во главе ЕК, поскольку ее "Европейская народная партия" должна получить на выборах хороший результат, а сама фон дер Ляйен в последние годы закрепила за собой репутацию успешного кризисного менеджера. К тому же на данный момент у нее нет ярких конкурентов.

При этом источники признают, что в некоторых столицах, например в Париже, испытывают определенное недовольство практикуемым фон дер Ляйен централизованным стилем управления и это недовольство еще может усилиться. Следует учитывать и то, что новый состав Европарламента может быть настроен к фон дер Ляйен более враждебно, пояснили собеседники издания Politico.

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