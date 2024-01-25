Издание DOXA признано в РФ "нежелательной организацией"

Генпрокуратура РФ удовлетворила требование комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ о признании издания DOXA "нежелательной организацией".

Издание DOXA было признано Генпрокуратурой РФ "нежелательной организацией". Об этом в четверг, 25 января, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." ("DOXA"), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии", - говорится в Telegram-канале комиссии.

Как заявил Пискарев, на информационных ресурсах издания размещались "инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов".

За взаимодействие с организациями, признанными в РФ "нежелательными", или их финансовую поддержку по российскому законодательству грозит ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Преследование редакторов DOXA

Преследование редакторов DOXA началось в апреле 2021 года. Дело в отношении бывшего главного редактора Армена Арамяна, а также экс-редакторов Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич было возбуждено по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Причиной стало видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального.

12 апреля 2022 года Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил четырех редакторов к двум годам исправительных работ. Кроме того, им было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

В августе 2022 года Арамян, а следом за ним Тышкевич и Гутникова объявили, что покинули Россию. В сентябре того же года МВД РФ объявило Гутникову, Метелкина и Тышкевич в федеральный розыск. Как сообщило впоследствии издание DOXA, Гутникова "находится в безопасности в Берлине".

В феврале 2023 года Дорогомиловский районный суд Москвы ужесточил наказание экс-редактору DOXA Алле Гутниковой, назначив ей два месяца колонии общего режима.

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