  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Алла Гутникова с адвокатом в суде
Алла Гутникова с адвокатом в суде (фото из архива)Фото: Sergey Satanovski/DW
Правосудие и законРоссия

Суд в РФ ужесточил наказание экс-редактору DOXA Гутниковой

Виталий Кропман
48 мин. назад

Мировой суд решил заменить Алле Гутниковой неисполненную часть наказания в виде исправительных работ на два месяца лишения свободы. По данным DOXA, бывший редактор студенческого журнала находится в Берлине.

https://p.dw.com/p/4N6Td

Дорогомиловский районный суд Москвы ужесточил наказание экс-редактору студенческого журнала DOXA Алле Гутниковой, назначив ей два месяца колонии общего режима. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает издание со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова. "Учитывая категорию преступления, за совершение которого Гутникова осуждена приговором мирового судьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Гутниковой, в том числе поведение после вынесения приговора, суд считает необходимым назначить Гутниковой отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - цитирует текст приговора юрист.

При этом, как пояснил сам адвокат агентсту ТАСС, "никакого нового приговора ей не выносили. Просто мировой суд решил заменить ей неисполненную часть наказания в виде исправительных работ на лишение свободы. Этот срок как раз и составляет два месяца". По словам Захватова, федеральная служба исполнения наказаний направила ходатайство в суд о замене Гутниковой наказания на более строгое в связи с тем, что девушка скрылась, установить ее местонахождение невозможно.

Преследование редакторов DOXA

Преследование редакторов DOXA началось в апреле 2021 года. Дело в отношении бывшего главного редактора Армена Арамяна, а также экс-редакторов Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич  было возбуждено по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Причиной стало видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального.

12 апреля 2022 года Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил четырех редакторов к двум годам исправительных работ. Кроме того, им было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

В августе 2022 года Арамян, а следом за ним Тышкевич и Гутникова объявили, что покинули Россию. В сентябре того же года МВД РФ объявило Гутникову, Метелкина и Тышкевич в федеральный розыск. Как сообщает DOXA, Гутникова "находится в безопасности в Берлине".

Смотрите также:

В России началась массовая блокировка СМИ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру

Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру

Профессор Европейского университета во Флоренции Александр Эткинд о том, почему проект Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой" не привлечет студентов обратно в Россию.
Политика25 апреля 2018 г.26:07 мин.
external

Мария Алехина о жизни в колонии, пытках, домашнем аресте, положении женщин и Pussy Riot. #вТРЕНДde (23.12.2021)

Мария Алехина о жизни в колонии, пытках, домашнем аресте, положении женщин и Pussy Riot. #вТРЕНДde (23.12.2021)

В 2012 году Мария Алехина приняла участие в нашумевшем панк-молебне "Богородица, Путина прогони в храме Христа Спасителя". За эту акцию она была приговорена к реальному сроку, который отбывала в колонии. О жизни и отношениях в женской колонии, рабском труде и пытках Мария Алехина рассказала в программе #вТРЕНДde.
Политика23 декабря 2021 г.26:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Судно с российскими нефтепродуктами в порту Владивостока

ЕС установил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ

Экономика и бизнес2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека12 ч. назад
Путин во время выступления в Волгограде 2 февраля

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Конфликты3 февраля 2023 г.
Владимир Путин выступает на церемонии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, 2 февраля

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

Конфликты3 февраля 2023 г.
Сотрудники СБУ в Киеве

Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

Коррупция3 февраля 2023 г.
Эскиз сатирической повозки для карнавального шествия в Кельне 20 февраля 2023 года

Рецепт фарша от Путина - на карнавале в Кельне

Рецепт фарша от Путина - на карнавале в Кельне

Культура3 февраля 2023 г.
Родственники задержанных на протестах в Минске ждут их выхода на свободу у стен ИВС, август 2020 года

Признали политзаключенным - получи больший срок?

Признали политзаключенным - получи больший срок?

Правосудие и закон3 февраля 2023 г.
На главную страницу