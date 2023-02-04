Суд в РФ ужесточил наказание экс-редактору DOXA Гутниковой

Мировой суд решил заменить Алле Гутниковой неисполненную часть наказания в виде исправительных работ на два месяца лишения свободы. По данным DOXA, бывший редактор студенческого журнала находится в Берлине.

Дорогомиловский районный суд Москвы ужесточил наказание экс-редактору студенческого журнала DOXA Алле Гутниковой, назначив ей два месяца колонии общего режима. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает издание со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова. "Учитывая категорию преступления, за совершение которого Гутникова осуждена приговором мирового судьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Гутниковой, в том числе поведение после вынесения приговора, суд считает необходимым назначить Гутниковой отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - цитирует текст приговора юрист.

При этом, как пояснил сам адвокат агентсту ТАСС, "никакого нового приговора ей не выносили. Просто мировой суд решил заменить ей неисполненную часть наказания в виде исправительных работ на лишение свободы. Этот срок как раз и составляет два месяца". По словам Захватова, федеральная служба исполнения наказаний направила ходатайство в суд о замене Гутниковой наказания на более строгое в связи с тем, что девушка скрылась, установить ее местонахождение невозможно.

Преследование редакторов DOXA

Преследование редакторов DOXA началось в апреле 2021 года. Дело в отношении бывшего главного редактора Армена Арамяна, а также экс-редакторов Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич было возбуждено по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ). Причиной стало видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального.

12 апреля 2022 года Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил четырех редакторов к двум годам исправительных работ. Кроме того, им было запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

В августе 2022 года Арамян, а следом за ним Тышкевич и Гутникова объявили, что покинули Россию. В сентябре того же года МВД РФ объявило Гутникову, Метелкина и Тышкевич в федеральный розыск. Как сообщает DOXA, Гутникова "находится в безопасности в Берлине".

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