Из Мурманской области депортируют мигрантов из Индии и Сирии

Суд постановил выдворить из России трех сирийцев, приехавших в Мурманскую область, чтобы затем попасть в Европу. Аналогичные решения приняты в отношении двух граждан Индии и одного иракца.

Из России выдворяют группу граждан Индии, Сирии и Ирака, приехавших в Мурманскую область с целью впоследствии проникнуть в Европу. Октябрьский районный суд Мурманска в понедельник, 15 января, постановил депортировать трех граждан Сирии за нарушение установленного для иностранцев режима пребывания в РФ и оштрафовал их на две тысячи рублей.

Аналогичные решения в отношении двух граждан Индии и одного гражданина Ирака вынес Кольский районный суд.

Скопление мигрантов на российско-финской границе

В ноябре 2023 более 400 иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки прибыли в Мурманскую область по пути в Финляндию. Основная масса приехала в Кандалакшский район, поскольку через него пролегал маршрут к пункту перехода "Салла" на российско-финской границе. На пике скопление мигрантов у "Саллы" насчитывало около 300 человек.

К концу ноября ситуация на КПП "Салла" была урегулирована: до закрытия этого пункта пропуска финскую границу успели пересечь 58 человек, еще 55 иностранцев были доставлены к пункту пропуска "Лотта", который на тот момент еще работал. Около 200 иностранцев с правом пребывания на территории РФ были отправлены на автобусах в Санкт-Петербург.

Выдворение из России десятков мигрантов

Суды Мурманской области с 20 ноября постановили оштрафовать на две тысячи рублей и выдворить из России уже более 70 мигрантов - граждан Сомали, Пакистана, Сирии, Кении, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Индии, Египта, Марокко, Афганистана и Алжира.

С 18 ноября Финляндия приступила к закрытию пунктов пропуска на границе с Россией. По состоянию на данный момент все восемь пограничных переходов закрыты до 11 февраля. Правительство Финляндии заявило, что было вынуждено закрыть границу, поскольку Россия массово пропускает мигрантов к финским пограничным КПП. Россия отвергла это обвинение.

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