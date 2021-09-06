Из Кабула вылетел первый гражданский рейс с эвакуируемыми

Через десять дней после вывода из Афганистана американских войск, из Кабула вылетел первый гражданский авиарейс с целью эвакуации иностранных граждан. Более двухсот человек, в том числе граждане США, Канады, Великобритании, Италии, Нидерландов и Украины в четверг, 9 сентября, поднялись на борт самолета компании Qatar Airways, вылетавшего в столицу Катара Доху.

Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон продолжает прилагать усилия, направленные на эвакуацию из Афганистана граждан США и афганцев, нуждающихся в защите. Ранее эвакуация из Афганистана осуществлялась на военных самолетах США, Германии и других стран. Эти рейсы, однако, были прекращены в конце августа после вывода из Афганистана последних американских солдат.

После прихода к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" по международному воздушному мосту было эвакуировано около 123 тысяч человек, однако эту страну успели покинуть далеко не все желающие иностранцы и нуждающиеся в защите афганцы. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе визита на базу ВВС США "Рамштайн" в Германии 8 сентября, призвал талибов выполнить свои обещания и снабдить выездными документами нуждающихся в этом афганцев.

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