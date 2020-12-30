 Итоги 2020 года в карикатурах Сергея Елкина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.12.2020

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Россия

Итоги 2020 года в карикатурах Сергея Елкина

Пандемия коронавируса, массовые протесты в Беларуси, обнуление сроков Путина, выборы в США… Карикатурист Сергей Елкин предлагает свой взгляд на ключевые события 2020 года.

  • Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин сидит на томике конституции, зашнуровывает ботинок и говорит: Я не устал и не ухожу... просто переобуваюсь

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Январь: отставка Медведева и реформа системы власти в РФ

    В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

  • Карикатура Сергея Елкина - судья оглядывается на портрет Сталина, на листе бумаги написано: Приговор Сети

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Февраль: приговор по делу "Сети"

    Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. По версии следствия, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, проходивших в РФ в 2018 году. Обвиняемые жаловались на пытки во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

  • Карикатура Сергея Елкина - рубль оказался под прессом из нефти и коронавируса

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Март: первая волна пандемии и обвал цен на нефть

    В марте обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за начала пандемии коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Карикатурист Сергей Елкин о непосильной ноше для российской валюты.

  • Карикатура Сергея Елкина - разговор двух QR-кодов в виде человеческих фигур, идущих навстречу друг другу: Привет! - Как дела?

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Апрель: пропускной режим в Москве

    В середине апреля в Москве ввели цифровые пропуска для передвижения по городу. Такие меры были призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина - мужчина и женщина пьют на брудершафт, соблюдая социальную дистанцию и в защитных масках.

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Май: коронавирус диктует новые правила поведения

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - в мае эти слова уже не только прочно вошли в лексикон, но и стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства жителей планеты. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Медведь прыгает на урну для голосования по поправкам в Конституцию РФ - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Июнь: голосование по поправкам в Конституцию РФ

    С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в конституцию страны был внесен ряд поправок. Изменения позволяют Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширяют его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин удивляется протестам на Дальнем Востоке из-за задержания Фургала - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Июль: протесты в Хабаровске

    В июле на Дальнем Востоке начались массовые протесты с требованием освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. В кремлевских кабинетах такого явно не ожидали, считает Сергей Елкин.

  • Тихановская зачитывает обращение по бумажке под присмотром Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Август: протесты в Беларуси

    После президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки. Основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву. А в интернете появилось видео, на котором она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина - Александр Лукашенко держит руку на конституции, его со всех сторон охраняют люди в масках и с дубинками

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Сентябрь: тайная инаугурация Лукашенко

    23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. О ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на церемонию гостях.

  • Карикатура Сергея Елкина - Путин держит в руках спутник в виде шприца с надписью Sputnik V

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Октябрь: Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V"

    Еще в конце лета в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса "Спутник V". В октябре начались испытания этого препарата на пожилых людях. Хотя за рубежом сомневаются в безопасности вакцины, Владимир Путин в ней уверен, отмечает Сергей Елкин.

  • Песков напоминает Путину, что Байдена Кремль не поздравляет, а Навального - не называет - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Ноябрь: президентские выборы в США

    Победителем президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Владимир Путин, однако, поздравил его с победой лишь 15 декабря - значительно позже, чем многие другие мировые лидеры. Поначалу Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатировал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин подозрительно смотрит на стакан на своем столе и говорит: Если бы хотели, то отравили бы.

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Декабрь: расследование Bellingcat об отравлении Навального

    Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были в этом заинтересованы. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.

    Автор: Александра Елкина


  • Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин сидит на томике конституции, зашнуровывает ботинок и говорит: Я не устал и не ухожу... просто переобуваюсь

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Январь: отставка Медведева и реформа системы власти в РФ

    В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

  • Карикатура Сергея Елкина - судья оглядывается на портрет Сталина, на листе бумаги написано: Приговор Сети

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Февраль: приговор по делу "Сети"

    Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. По версии следствия, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, проходивших в РФ в 2018 году. Обвиняемые жаловались на пытки во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

  • Карикатура Сергея Елкина - рубль оказался под прессом из нефти и коронавируса

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Март: первая волна пандемии и обвал цен на нефть

    В марте обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за начала пандемии коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Карикатурист Сергей Елкин о непосильной ноше для российской валюты.

  • Карикатура Сергея Елкина - разговор двух QR-кодов в виде человеческих фигур, идущих навстречу друг другу: Привет! - Как дела?

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Апрель: пропускной режим в Москве

    В середине апреля в Москве ввели цифровые пропуска для передвижения по городу. Такие меры были призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина - мужчина и женщина пьют на брудершафт, соблюдая социальную дистанцию и в защитных масках.

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Май: коронавирус диктует новые правила поведения

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - в мае эти слова уже не только прочно вошли в лексикон, но и стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства жителей планеты. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Медведь прыгает на урну для голосования по поправкам в Конституцию РФ - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Июнь: голосование по поправкам в Конституцию РФ

    С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в конституцию страны был внесен ряд поправок. Изменения позволяют Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширяют его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин удивляется протестам на Дальнем Востоке из-за задержания Фургала - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Июль: протесты в Хабаровске

    В июле на Дальнем Востоке начались массовые протесты с требованием освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. В кремлевских кабинетах такого явно не ожидали, считает Сергей Елкин.

  • Тихановская зачитывает обращение по бумажке под присмотром Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Август: протесты в Беларуси

    После президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки. Основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву. А в интернете появилось видео, на котором она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина - Александр Лукашенко держит руку на конституции, его со всех сторон охраняют люди в масках и с дубинками

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Сентябрь: тайная инаугурация Лукашенко

    23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. О ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на церемонию гостях.

  • Карикатура Сергея Елкина - Путин держит в руках спутник в виде шприца с надписью Sputnik V

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Октябрь: Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V"

    Еще в конце лета в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса "Спутник V". В октябре начались испытания этого препарата на пожилых людях. Хотя за рубежом сомневаются в безопасности вакцины, Владимир Путин в ней уверен, отмечает Сергей Елкин.

  • Песков напоминает Путину, что Байдена Кремль не поздравляет, а Навального - не называет - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Ноябрь: президентские выборы в США

    Победителем президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Владимир Путин, однако, поздравил его с победой лишь 15 декабря - значительно позже, чем многие другие мировые лидеры. Поначалу Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатировал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин подозрительно смотрит на стакан на своем столе и говорит: Если бы хотели, то отравили бы.

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    Декабрь: расследование Bellingcat об отравлении Навального

    Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были в этом заинтересованы. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.

    Автор: Александра Елкина


 

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