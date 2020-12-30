Итоги 2020 года в карикатурах Сергея Елкина

Пандемия коронавируса, массовые протесты в Беларуси, обнуление сроков Путина, выборы в США… Карикатурист Сергей Елкин предлагает свой взгляд на ключевые события 2020 года.
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