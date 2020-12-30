Итоги 2020 года в карикатурах Сергея Елкина

2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

Февраль: приговор по делу "Сети"

Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. По версии следствия, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, проходивших в РФ в 2018 году. Обвиняемые жаловались на пытки во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.