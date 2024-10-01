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IT-компания ABBYY уволила россиян из офисов в трех странах

Ася Миллер
1 октября 2024 г.

Под увольнение попали граждане России, работавшие в офисах корпорации ABBYY на Кипре, в Венгрии и Сербии. За одни сутки в компании лишились работы около 300 сотрудников.

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Российский паспорт (архивное фото)
Российский паспорт (архивное фото)Фото: VGVMEDIA/Pond5/IMAGO

Компания-разработчик софта для распознавания текста ABBYY уволила сотрудников, имеющих гражданство России, из своих международных офисов на Кипре, в Венгрии и Сербии. Об этом сообщили в соцсети Х в понедельник, 30 сентября, россияне, попавшие под увольнение.

Первой на свое увольнение из-за российского гражданства пожаловалась сотрудница офиса ABBYY на Кипре. Позже стало известно об аналогичном решении руководства офисов компании в Сербии и Венгрии. По информации журналиста Дмитрия Низовцева, руководство ABBYY объявило об увольнении работников с паспортами РФ на закрытой встрече, закрыв для них чат и запретив включать видео и звук. Сразу после совещания в закрытом формате корпоративные аккаунты уволенных сотрудников деактивировали.

Эту информацию на условиях анонимности подтвердил телеканалу "Настоящее время" один из сотрудников IT-корпорации в Белграде. По его мнению, причина увольнения россиян кроется в том, что клиентами ABBYY являются крупные американские компании, которые не хотят открывать доступ к их документации для граждан РФ. По оценкам источников издания Forbes, за один день в ABBYY лишились работы от 200 до 300 сотрудников. 

Компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана Давидом Яном. Штаб-квартира корпорации расположена в США. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ABBYY ушла с российского рынка.

 

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