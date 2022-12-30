На 311-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 31 декабря (время московское).

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В военкоматах аннексированного Россией полуострова Крым уже составлены списки лиц, подлежащих мобилизации в январе 2023 года, сообщил в соцсети Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Правоохранительные органы Украины с начала войны разоблачили 108 российских диверсионно-разведывательных групп и задержали более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин. Кроме того, по его словам, возбуждены 2220 уголовных производств "по фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором".

ISW: РФ все чаще использует дроны вместо высокоточных ракет

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Россия начала интенсивнее использовать боевые дроны для атаки на цели в Украине, следует из ежедневной сводки Института изучения войны (ISW) . По подсчетам аналитиков, за последние два дня ВС РФ задействовали 39 беспилотников, в ночь с 18 на 19 декабря - 30 дронов Shahed-131 и -136, а 14 декабря - 13 дронов.

По оценке ISW от 10 декабря, усиление атак российских ВС с использованием беспилотников может свидетельствовать о том, что РФ накопила больше БПЛА иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря), когда они не использовались, или о том, что Россия получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана.

Между тем активное использование Россией дронов для атак на критическую инфраструктуру Украины может свидетельствовать и о том, что российские запасы высокоточных ракет истощились, отмечается в сообщении Института.

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В начале января 2023 года Россия объявит военное положение и закроет границы для мужчин, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в видеообращении к российским военнообязанным. Резников также призвал их ответить на вопрос, за что конкретно они собираются воевать в случае призыва.

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 95 военнослужащих. Перечень их имен содержится в соответствующем указе , опубликованном на сайте главы украинского государства. Согласно этому документу, четыре защитника Украины были награждены орденом Богдана Хмельницкого II степени, пять - орденом Богдана Хмельницкого III степени, пять - орденом "За мужество" II степени, 17 - орденом "За мужество" III степени, два - орденом Даниила Галицкого.

Кроме того, 32 военнослужащих были отмечены медалью "За воинскую службу Украине", четыре - медалью "За безупречную службу" III степени и 26 - медалью "Защитнику Отечества".

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За 10 месяцев Украине удалось привлечь от международных партнеров более 31 миллиарда долларов, еще почти 200 млрд гривен (почти 5,5 млрд долларов) удалось привлечь от продажи военных облигаций, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В Украине заявили об освобождении Новоселовского Луганской области

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По данным украинских властей, подразделения ВСУ при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения ГУР Минобороны KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады освободили в ходе штурма поселок Новоселовское Луганской области. "Враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Сейчас поселок контролируется украинской армией", - сообщила Луганская ОВА. На опубликованном видео подразделения KRAKEN, как утверждается, запечатлен штурм поселка. Новоселовское располагается в 20 километрах северо-западнее оккупированного Сватова.

МАГАТЭ: Резервная ЛЭП для ЗАЭС повреждена при обстреле

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило , что резервная линия электропередач, снабжающая Запорожскую атомную электростанцию была повреждена в результате обстрела вечером 29 декабря, последняя работающая резервная линия ЗАЭС "Феросплавная 1" мощностью 330 киловольт была отключена от внешней ЛЭП. "Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали сегодня громкие взрывы, которые, предположительно, прозвучали в нескольких сотнях метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего соседнюю Запорожскую теплоэлектростанцию с Днепром", - заявили в агентстве.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси настаивает, что поврежденную линию "важно восстановить как можно быстрее": "Любые военные действия, которые потенциально несут опасность для ядерной безопасности и целостности украинских атомных электростанций, должны быть немедленно прекращены".

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За минувший день российские силы нанесли 139 ударов по Сумской области, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, из "Градов", минометов, артиллерии и пулеметов, а также с беспилотников обстреливались приграничные районы пяти территориальных общин: Шалыгинской, Белопольской, Эсманьской, Краснопольской и Миропольской. Повреждено имущество психоневрологического интерната и гражданская инфраструктура - школа, детсад, клуб и котельная. Люди не пострадали.

Министр обороны Украины Резников: РФ использует критический запас "Искандеров"

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Российская ракета "Искандер-М" Фото: Globallookpresspicture alliance

Российские вооруженные силы уже используют в Украине свой критический запас ракет "Искандер", на настоящий момент в их резервах осталось лишь 11-13% этих ракет - такие данные привел министр обороны Украины Алексей Резников в интервью онлайн-изданию LB .

По его словам, Киев пришел к такому выводу, подсчитав, сколько ракет "Искандер" уже было выпущено по Украине. Сейчас Россия не использует "Искандеры" для атак по целям в Украине, потому что "не могут их производить", добавил Резников.

Хроника событий 30 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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