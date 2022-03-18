Использовала ли Россия вакуумные бомбы в Украине?

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Киев обвиняет Москву в применении вакуумных бомб. К выводу об их использовании РФ в войне в Украине пришло и британское Минобороны. Что известно об инциденте, и каковы его последствия?
Россия использует в войне в Украине термобарические боеприпасы, к которым относятся вакуумные бомбы - к этому выводу пришло министерство обороны Великобритании на основе сюжета российского телеканала "Звезда", который принадлежит Минобороны РФ. В сообщении на странице британского военного ведомства 10 марта говорится, что Россия использует в Украине системы вооружения ТОС-1А, "стреляющие термобарическими ракетами, которые создают зажигательный и фугасный эффекты". Ранее в применении этого вида боеприпасов российских военных обвинила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Вакуумные или аэрозольные бомбы способны производить огромный разрушительный эффект. В отличие от большинства обычных взрывных устройств, где для взрыва используется смесь топлива и окислителя, аэрозольные бомбы состоят из топливного контейнера с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества.
После того как бомба попадает в цель, первый заряд топливного вещества вскрывает контейнер и горючая смесь мелко распыляется в воздухе в виде облака. Оно заполняет собой пространство, проникая во все проемы, не закрытые герметично. Второй заряд поджигает облако, создавая эффект вакуума, а затем образуется сильнейшая взрывная волна. Сверхвысокая температура и ударная волна уничтожают все живое в радиусе до 500 метров.
Вакуумные бомбы обладают огромной сокрушительной силой, считаясь самым разрушительным неядерным оружием в мире. Международная правозащитная организация Human Rights Watch приводит цитату из документа ЦРУ о действии термобарических боеприпасов: "Те, кто находится вблизи точки детонации, уничтожаются. Те, кто находится дальше, скорее всего, получат множество внутренних и, следовательно, невидимых повреждений, включая разрыв барабанных перепонок, тяжелые сотрясения мозга, разрыв легких и других внутренних органов, а также, возможно, ослепнут."
О том, что в Украине могут быть применены термобарические реактивные системы залпового огня, которые могут быть установлены на шасси танков Т-72, сообщал и CNN. Одна из таких пусковых установок, ТОС-1A "Солнцепек", была замечена вблизи Белгорода у российско-украинской границы. CNN. Репортер CNN Фредерик Плейтген написал в Twitter: "Российская армия развернула к югу от Белгорода тяжелый огнемет ТОС-1, который стреляет термобарическими ракетами".
По словам эксперта из Университета бундесвера в Мюнхене Франка Зауэра (Frank Sauer), Германии также известно о применении в Украине термобарических боеприпасов. "Мы знаем, что соответствующие российские системы вооружения используются в зоне конфликта", - заявил он в разговоре с DW.
Сообщения о взрыве вакуумной бомбы в небольшом городке Ахтырка в Сумской области появились в соцсетях 28 февраля. На фотографиях и видео можно было рассмотреть последствия взрыва. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон пока не может подтвердить применение в Ахтырке термобарических боеприпасов - в настоящее время информация проверяется международными независимыми источниками.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, в свою очередь, обвинила российскую сторону в использовании вакуумных бомб: "Мы видели видеозаписи того, как российские войска ввозят в Украину чрезвычайно смертоносное оружие, которому не место на поле боя, - заявила Томас-Гринфилд на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. - В их число входят вакуумные бомбы, а также кассетные боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией".
"Судя по имеющимся фотографиям из Украины, я считаю вполне возможным, что Россия применяет там аэрозольные бомбы. Однако по видеозаписям мы не можем утверждать это наверняка", - говорит Франк Зауэр из Университета вооруженных сил Германии в Мюнхене.
Военный эксперт Густав Грессе (Gustav Gresse) из Европейского совета по международным отношениям, который, по просьбе DW просмотрел видеозапись, выразил аналогичное мнение: "Ни одно другое оружие, кроме ядерного, не будет обладать такой силой, на мой взгляд". Полностью нельзя исключать того, что ракета попала во что-то взрывоопасное, однако в этом случае, по его словам, была бы целая серия взрывов.
Если сообщения о применении вакуумных бомб подтвердятся, это будет квалифицироваться как военное преступление, и Украина может обвинить в этом Россию в международном суде. "Использование этого вида вооружений напрямую не запрещено международными законами, но если страна применяет их в населенных пунктах, она может быть осуждена за военное преступление, поскольку термобарические боеприпасы имеют огромную поражающую площадь действия", - подчеркнул Франк Зауэр.
Российская сторона обвинения в ее адрес по поводу применения вакуумных бомб не комментировала.
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