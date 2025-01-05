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ТерроризмСША

Исполнитель теракта в Новом Орлеане до атаки посещал город

Екатерина Венкина
5 января 2025 г.

По данным ФБР, совершивший наезд на толпу в Новом Орлеане посещал город в октябре и ноябре 2024 года, а также записывал там видео с помощью "умных" очков.

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В районе теракта в Новом Орлеане
В районе теракта в Новом ОрлеанеФото: Kyle Mazza/TheNews2/IMAGO

Совершивший наезд на толпу в новогоднюю ночь в центре Нового Орлеана (штат Луизиана) посещал город в октябре и ноябре 2024 года, а также записывал видео во Французском квартале с помощью "умных" очков. Об этом в воскресенье, 5 января, заявил на пресс-конференции заместитель помощника директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Райа.

"Все детали расследования и доказательства, которыми мы располагаем на данный момент, подтверждают, что Джаббар (гражданин США Шамсуд Д. - Ред.) действовал здесь, в Новом Орлеане, в одиночку", - указал Райа. "Мы не видели никаких признаков наличия сообщника в Соединенных Штатах, но продолжаем искать возможных сообщников в США и за границей", - привело его слова агентство AP.

Посещал Египет и Канаду

В ФБР указали, что предполагаемый преступник посещал Каир летом 2023 года, а через несколько дней после поездки в Египет отправился в канадскую провинцию Онтарио. Пока установить связь этих перемещений с нападением в Новом Орлеане не удалось.

Вероятный злоумышленник за несколько часов до нападения в размещенных онлайн видео заявлял о поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Президент США Джо Байден и его супруга Джилл 6 января планируют посетить Новый Орлеан, чтобы "разделить скорбь семей и член общины, пострадавших от трагического нападения".

Теракт на Новый год в Новом Орлеане

Трагедия произошла около 03.15 утра в историческом Французском квартале в центре Нового Орлеана. Там находится много музыкальных баров, популярных у туристов. Мужчина наехал на людей, отмечавших Новый год на улице возле заведений.

Свидетели рассказали телеканалу CBS, что водитель на высокой скорости врезался в толпу на улице Бурбон-стрит, после чего начал стрелять из салона автомобиля. Полиция открыла ответный огонь. Предполагаемый злоумышленник управлял белым пикапом Ford. Жертвами атаки стали 14 человек. Вероятный преступник стрелял в полицейских и ранил двоих из них, после чего он был убит ответным огнем.

Медиакомпания CNN со ссылкой на двух следователей сообщила, что 42-летний мужчина, одетый в камуфляжную форму, имел при себе флаг ИГ.  В ФБР заявили, что теракт был совершен гражданином, экс-военнослужащим США Шамсудом Д. Представитель ФБР Алетеа Дункан указала, что в автомобиле были обнаружены два самодельных взрывных устройства, позднее их обезвредили. ИГ официально ответственность за произошедшее на себя не взяло.

Глава Белого дома подтвердил, что ФБР "расследует этот инцидент как акт терроризма". "Нет никакого оправдания насилию любого рода, и мы не потерпим нападений ни на какой из городов нашей страны", - добавил Байден.

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