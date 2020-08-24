 Исчезнет ли рыба из рек Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.08.2020

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Культура и стиль жизни

Исчезнет ли рыба из рек Германии?

Мигрирующим рыбам все сложнее ужиться с человеком, меняющим береговой рельеф рек и возводящим плотины. Если срочно не принять меры, реки останутся без рыбы.

Мертвая рыба. Рейн, 1969 год

Из родных рек в свое многолетнее путешествие европейские угри (лат. Anguilla anguilla) отправляются осенью. Им предстоит преодолеть 8000 километров Атлантического океана. Цель отважных рыб - Саргассово море, куда катадромы (от греческого "вниз", то есть "вниз по течению", виды рыб, живущих в пресных водах и размножающихся в море), устремляются на нерест. Вскоре после нереста угри погибают. А через несколько лет их потомство возвращается в реки Европы.

Угорь речной

Угорь речной

В отличие от лосося (лат. Salmo salar), которому для существования необходимы как соленые, так и пресные воды (анадромы размножаются только в пресной воде), "родившийся" в море угорь почти всю свою жизнь проводит в реках, предпочитая более теплое и сытное мелководье. При благоприятных условиях эта рыба может прожить от 20 до 50 лет. Угорь уходит на нерест лишь однажды - в конце жизни. И сейчас жизнь этого вида рыб находится под угрозой, предупреждают сотрудники Всемирного фонда дикой природы WWF. 

Начиная с 1970 года, по данным WWF, количество 1406 исследованных популяций мигрирующих видов пресноводных рыб в мире сократилось на 76 процентов, в Европе - уже на 93 процента. Это - последствия массивного изменения берегового рельефа и русла рек (например, выпрямление рек для улучшения условий судоходства), а также плачевного экологического состояния пресноводных водоемов, утверждает WWF. Защитники природы озабочены результатами актуального доклада о состоянии 247 видов мигрирующих пресноводных рыб. Международная организация призывает принять срочные меры, чтобы предотвратить полное их исчезновение.   

Рейн без угря и лосося?

В реках лососи, угри и другие представители мигрирующих видов рыб попадают в смертельные для них ловушки, расставленные людьми. В том числе - на территории Германии. Турбины гидроэлектростанций, сооружение плотин, загрязнение пестицидами, удобрениями и химическими отходами рек и водоемов - барьеры, преодолеть и обойти которые рыбам просто не под силу, перечисляет эксперт WWF в Германии Филипп Вагниц (Philipp Wagnitz). Он призывает срочно восстановить природный баланс рек и озер страны. 

Лосось

Лосось

Центральную роль в резком снижении популяции мигрирующих видов рыб, как считают авторы актуального доклада "The Living Planet Index (LPI) For Migratory Freshwater Fish", играет обширная застройка береговых территорий европейских рек. Более миллиона различных барьеров (плотины, дренажи, дамбы, электростанции) преграждают рыбам путь. Только в одной Баварии более 4200 гидроэлектростанций небольшой мощности (1,5 процента электроэнергии федеральной земли) блокируют реки Германии, отмечает Филипп Вагниц.

Положение усугубляют завезенные издалека паразиты (например, круглый червь Anguillicola crassus, опасный для угря), бесконтрольный отлов рыбы и глобальное изменение климата, нарушающее биоритм водоплавающих. WWF требует радикального перехода на возобновляемую и экологически чистую энергию (например, энергию солнца и ветра), а также проведения мер по восстановлению прибрежных зон.    

Природа и аквакультура 

Если выращивание лососевых (аквакультура) осуществляется довольно успешно, то разведение угря в искусственно созданных питомниках пока что желаемых результатов не приносит. Но уже сейчас процветает контрабанда дорогостоящими мальками речных угрей - известным деликатесом, например, испанской кухни.  

Удовольствие, однако, не безопасное, предупреждает Филипп Вагниц. Высокое содержание диоксинов, фуранов и таких стойких загрязнителей, как полихлорированные дифенилы (бифенилы) в рыбах представляют серьезную опасность для здоровья человека. Особо опасна рыба более жирных сортов, в том числе и угорь, который следует полностью исключить из рациона человека, настаивают эксперты, ссылаясь на "Рекомендации по употреблению рыбы" ("Fisch-Ratgeber") организации WWF

Кроме угря, желательно ограничить употребление в пищу и таких исчезающих видов рыбы, как, например, колючая акула (катран), тюрбо (родственник камбалы), морской волк (полосатая зубатка), щиповка, морской черт (европейский удильщик), белый морской окунь (баррамунди) или атлантический большеголов. Авторы "Рекомендаций" предлагают отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам, выращенным методом органической аквакультуры.   

Защита Рейна приносит первые плоды

В июле 2020 года Международная комиссия по защите Рейна (Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, IKSR), основанная в июле 1950 года, подвела итоги 70 лет работы. "За это время чрезвычайно загрязненный Рейн снова превратился в чистую, живую реку", - сообщил Марк Даниэль Хайнтц (Marc Daniel Heintz) - руководитель секретариата IKSR в Кобленце в интервью агентству dpa. 

Мертвая рыба в Рейне, 1969 год

Мертвая рыба в Рейне, 1969 год

Лучшим индикатором, своего рода лакмусовой бумажкой для определения экологичности реки, служит его былой постоянный обитатель: лосось. Он особенно чувствительно реагирует на вредные вещества. Известный своими отменными вкусовыми качествами рейнский лосось перестал водиться в Рейне в 1950-х - задолго до аварии на базельском химзаводе "Сандоз", когда 1 ноября 1986 года в главную реку Германии попали ядохимикаты, в одночасье лишившие многокилометровые отрезки Рейна почти всех его обитателей. 

С первых дней своей работы сотрудники Международной комиссии по защите Рейна объявили своей целью сделать все возможное для того, чтобы вернуть лосося в Рейн. Его начали разводить в самых чистых отрезках реки. В рамках проекта "Lachs 2000" (“Лосось 2000”) удалили часть плотин, построили новые рыбопропускные сооружения. И лосось вернулся в реку. Постепенно вернулись и другие виды раб. Следующий этап проекта - "Lachs 2040" ("Лосось 2040").

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    Автор: Инга Ваннер


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Исчезнет ли рыба из рек Германии?

Мертвая рыба. Рейн, 1969 год

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