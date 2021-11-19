В России объявили "иноагентом" "Иркутский союз библиофилов"

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ - "иностранных агентов" две новые организации - Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов", а также общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы". Сообщение об этом обнародовано в пятницу, 19 ноября, на сайте ведомства.

"Иркутским союзом библиофилов" руководит историк и блогер Алексей Петров. В конце сентября он сам попал в реестр "иноагентов" - как координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" в Иркутской области.

В свою очередь ООО "Честные выборы" создано для отчетности. Его основали Петров и другие причастные к "Голосу" учредители, персонально объявленные "иноагентами". Поэтому его включение в реестр носит технический характер.

Ошибка Минюста

Физические лица, признанные в России иностранными агентами, обязаны создать юридическое лицо. "В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - указано на сайте Минюста.

Между тем "Голос" создан как юридическое лицо еще в 2005 году. Как отметил в своем Telegram-канале его сопредседатель Григорий Мельконьянц, "в Минюсте не посмотрели на дату его создания и решили, что это юрлицо создано во исполнение закона о СМИ-"иноагентах".

После того как его внесли в список "иноагентов", Алексей Петров указал, что он также является президентом иркутского клуба молодых ученых "Альянс" и исполнительным директором фонда "Сохранение памяти и развитие наследия первого губернатора Иркутска Юрия Абрамовича Ножикова". По его словам, ему не хотелось бы, чтобы на этих организациях отрицательно сказался его статус "иноагента".

В настоящее время в реестр СМИ-"иностранных агентов" включены 97 человек и организаций. 79 из них получили этот статус в 2021 году.

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