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Удары по иракскому Курдистану (фото из архива)Фото: KURDPA
ПолитикаИран

Иран обстрелял курдско-иранские группировки на севере Ирака

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

Корпус стражей иранской революции уже вторично наносит удары по Иракскому Курдистану. Тегеран обвиняет курдско-иранские группировки в поддержке масштабных акций протеста в Иране.

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Иран в ночь на понедельник, 21 ноября, вновь нанес удары по позициям иранско-курдских оппозиционных группировок в северной части Ирака. "Корпус стражей иранской революции вновь подверг бомбардировке позиции иранско-курдских партий", - сообщило антитеррористическое ведомство автономного региона Курдистан в Ираке, не уточнив при этом, есть ли жертвы.

Демократическая партия иранского Курдистана (PDKI) и националистическая иранско-курдская организация "Комала" заявили, что они стали целью ударов со стороны Ирана. "Эти беспорядочные удары наносятся в то время, когда иранский террористический режим не в состоянии остановить непрекращающиеся протесты в иранском Курдистане", - сообщила PDKI в своем микроблоге в Twitter.

Утром 21 ноября иракское государственное информагентство INA также сообщило об иранских атаках с применением беспилотников и ракетных ударах по трем "иранским оппозиционным партиям" в Иракском Курдистане. Аналогичные удары по тем же целям были нанесены неделю тому назад.

Массовые протесты в Иране

Тегеран обвиняет иранско-курдские группировки в северном Ираке в разжигании масштабных антиправительственных протестов в Иране. После смерти в Иране молодой курдки Махсы Амини курдские организации поддерживают протесты в Иране и резко критикуют репрессии против демонстрантов.

Махса Амини была задержана 13 сентября в Тегеране полицией нравов за нарушение правил ношения головного платка. Вскоре после задержания она умерла в больнице. Активисты обвиняют полицию в жестоком обращении с Амини. Ее смерть вызвала массовые протесты в Иране против правящего режима, которые не прекращаются до сих пор.

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