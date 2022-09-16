Идею Кадырова о "самомобилизации" поддержали 3 губернатора

Глава Чечни призвал регионы РФ не дожидаться объявления Кремлем военного положения, а провести "самомобилизацию". С идеей Кадырова согласились три российских губернатора и "глава" аннексированного Крыма.

Инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова провести "самомобилизацию" на фоне войны против Украины поддержали уже три российских губернатора. В пятницу, 16 сентября, позитивный отклик поступил от губернатора Магаданской области Сергея Носова. В своем посте, выложенном в Telegram, он не только поддержал идею Кадырова, но и предложил "создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают".

Ранее инициативу Рамзана Кадырова поддержали "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Последний обещал направить в Украину 250 добровольцев.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко назвал идею Кадырова "правильной" и предложил главам муниципальных образований сопровождать своих бойцов, чтобы на месте решать вопросы их снабжения всем необходимым.

Инициатива Рамзана Кадырова

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы 1000 добровольцев, "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок".

В начале сентября украинская армия в результате контрнаступления освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. На фоне неудач российской армии на фронте, в России вновь заговорили о всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, заявил, что Кремль не планирует объявлять ее.

В то же время в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) говорится, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию. Авторы, в частности, предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов и особенно Москвы от вербовки на фронт. Ранее "Медуза" сообщила о наборе наемников в "собянинский полк".

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