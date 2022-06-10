Инфляция в США достигла пика за 40 лет

После небольшого замедления в апреле рост потребительских цен в США вновь ускорился, достигнув наиболее высокого уровня за последние более чем 40 лет. В мае показатель инфляции составил 8,6 процента в годовом отношении, это максимальное значение с декабря 1981 года, заявило в пятницу, 10 июня, министерство труда в Вашингтоне. В апреле он равнялся 8,3 процента, в марте - 8,5 процента.

В последний раз инфляция в США превышала зафиксированное в мае значение в декабре 1981 года, когда ее уровень составил 8,9 процента. Наиболее сильно подорожали в мае энергоносители, цены на которые увеличились на 34,6 процента в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Продукты питания стали дороже на 10,1 процента - это сильнейший рост с марта 1981 года.

Эксперты ожидали менее резкого роста инфляции

Рост инфляции при этом превышает ожидания аналитиков, прогнозировавших менее резкий рост цен на товары и услуги, отмечает AFP. Опрошенные Reuters эксперты ожидали стагнации показателей. По словам аналитика банка Hauck Aufhäuser Lampe Бастиана Хепперле (Bastian Hepperle), инфляция в ближайшее время останется на очень высоком уровне. В свою очередь эксперт немецкого банка LBBW Дирк Кленх (Dirk Chlench) уверен, что Федерально-резервная система США без колебаний ужесточит курс денежно-кредитной политики.

Высокий уровень инфляции в настоящее время фиксируется во многих странах мира. С начала войны в Украине растут цены, прежде всего, на энергоносители и продукты питания. В Германии показатель инфляции в мае, по предварительным данным, составит 7,9 процента.

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