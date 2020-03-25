Индекс деловых настроений ФРГ вырос до максимума с 1991 года

Среди представителей деловых кругов Германии растет оптимистичная оценка перспектив экономического развития страны. Показатель барометра деловых настроений в марте вырос до 30,4 балла, сообщил институт экономических исследований ifo в Мюнхене в пятницу, 9 апреля. Месяцем ранее он составлял 21,5 балла.
Пик с 1991 года
Текущее значение показателя является самым высоким с 1991 года. А всего несколькими месяцами ранее индекс деловых настроений достигал низшего значения в истории объединенной Германии.
Предприятия наполняют свои портфели заказов, однако упущенное за кризисный год еще предстоит наверстать, отметил эксперт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). В частности, автомобильная и электротехническая отрасли намерены существенно расширить производство, добавил он. Так, индекс деловых настроений в автоиндустрии вырос с 36 до 46 баллов, а в электротехнической - с 32 до 44 баллов.
Производство намерены расширять компании из практически всех отраслей, следует из данных ifo. Показатель барометра в машиностроении вырос c 21 до 38 баллов, в сфере производства и обработки металлов - с 20 до 36 баллов, а в кожевенном производстве - с минус 34 до 21 балла. В то же время настроения в химической отрасли и производстве продуктов питания и кормов практически не изменились (19 и 12 баллов соответственно).
Смотрите также:
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Человекоподобный помощник
Слово робот у многих по-прежнему ассоциируется главным образом с человекоподобными (андроидными, антропоморфными) интеллектуальными машинами. На самом деле мир современной робототехники куда более разнообразный. Знакомим вас с различными, порой неожиданными возможностями применения роботов в гражданской сфере. Роботов-убийц и прочей военной техники в этой фотогалерее нет.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Космонавт по имени FEDOR
Самого известного российского робота назвали FEDOR. В августе 2019 года его доставили на Международную космическую станцию (МКС) для первых испытаний в условиях невесомости. Задача андроида "Федор", наделенного функцией голосового помощника, - консультировать экипаж, например, напоминать ему, как обслуживать оборудование. По тесной станции он своим ходом перемещаться не может.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Вместо рабочих рук - манипуляторы
Самые распространенные на сегодня роботы - это вовсе не андроиды, а промышленные роботы, совсем не похожие на человека - разве что на его руки, которые в данном случае называют манипуляторами. Особенно широкое распространение такая техника получила в автомобилестроении. На снимке: полностью автоматизированный конвейер на заводе немецкой компании Porsche в Лейпциге.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Мастера хирургической точности
Одним из самых перспективных направлений в робототехнике считается медицина, особенно хирургия, прежде всего - микро- и нейрохирургия, где требуются сверхточные вмешательства. Новейшие разработки в этой сфере были показаны в августе 2019 года в Пекине на Всемирной конференции роботов.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Вам на каком языке ответить?
Невозможно провести четкую грань между понятиями "робот" и "искусственный интеллект". Какой термин больше подходит для описания интеллектуальной машины Semmi с женским лицом и мимикой человека? С июня 2019 года Semmi на разных языках дает справки пассажирам на главном вокзале Берлина.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Телеведущий с искусственным интеллектом
А можно ли называть антропоморфным роботом виртуального телеведущего, представленного в Китае в ноябре 2018 года?
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Неутомимый массовик-затейник
В этом доме престарелых в Токио человекоподобный робот, как видим, без устали трудится массовиком-затейником. В той же Японии разрабатываются и более "мускулистые" антропоморфные помощники медперсонала, способные поднимать и переносить лежачих больных и инвалидов.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Пылесос на рельсы не падает
Уже немало домашних хозяйств в развитых странах обзавелись бытовыми роботами-пылесосами. Этому более крупному их собрату, получившему название Taski Swingobot 2000, летом 2018 года поручили заниматься уборкой станций метро в немецком Гамбурге.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Сколько товара в наличии?
С весны 2019 года работникам сети супермаркетов Walmart в США помогают роботы, сканирующие полки, чтобы проверить, находится ли товар в правильном месте, сколько его в наличии и правильно ли выставлены цены.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
А вот и ваш заказ!
В одном из районов эстонской столицы Таллина роботы-курьеры в декабре 2018 года начали осуществлять доставку на дом товаров, купленных в супермаркете по интернету. Беспилотники движутся со скоростью пешехода и могут перевозить до 10 килограммов.
-
Мир роботов. Искусственный интеллект помогает людям.
Ас-саляму алейкум, робот!
В странах с дешевой рабочей силой нет экономического стимула внедрять дорогую робототехнику. Так что для этой пиццерии в пакистанском Мултане роботы-официантки - это только маркетинговый ход для привлечения клиентов. Но этот пример показывает, какую большую притягательную силу, особенно для молодежи, имеют сегодня роботы повсюду в мире.
Автор: Андрей Гурков