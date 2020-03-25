Индекс деловых настроений ФРГ вырос до максимума с 1991 года

Среди представителей деловых кругов Германии растет оптимистичная оценка перспектив экономического развития страны. Показатель барометра деловых настроений в марте вырос до 30,4 балла, сообщил институт экономических исследований ifo в Мюнхене в пятницу, 9 апреля. Месяцем ранее он составлял 21,5 балла.

Пик с 1991 года

Текущее значение показателя является самым высоким с 1991 года. А всего несколькими месяцами ранее индекс деловых настроений достигал низшего значения в истории объединенной Германии.

Предприятия наполняют свои портфели заказов, однако упущенное за кризисный год еще предстоит наверстать, отметил эксперт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). В частности, автомобильная и электротехническая отрасли намерены существенно расширить производство, добавил он. Так, индекс деловых настроений в автоиндустрии вырос с 36 до 46 баллов, а в электротехнической - с 32 до 44 баллов.

Производство намерены расширять компании из практически всех отраслей, следует из данных ifo. Показатель барометра в машиностроении вырос c 21 до 38 баллов, в сфере производства и обработки металлов - с 20 до 36 баллов, а в кожевенном производстве - с минус 34 до 21 балла. В то же время настроения в химической отрасли и производстве продуктов питания и кормов практически не изменились (19 и 12 баллов соответственно).

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