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Контейнеры в порту Гамбурга (фото из архива)Фото: Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

IfW прогнозирует рост мировой торговли

Виталий Кропман
24 мин. назад

По данным Института мировой экономики в Киле, международная торговля в январе выросла на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, с поправкой на сезонные эффекты и колебания цен.

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Мировая торговля растет, что может стать началом длительного подъема. Такие оптимистические данные приводит Институт мировой экономики (IfW) в немецком Киле в публикуемой во вторник, 7 февраля, традиционной сводке о динамике глобальных экспортно-импортных потоков - Kiel Trade Indicator. Согласно аналитикам IfW, международная торговля в январе выросла на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, с поправкой на сезонные эффекты и колебания цен. 

Особенно выиграла немецкая и европейская внешняя торговля. Так, экспорт в Германии вырос на 2,1, а импорт - на 2,6 процента. "Германия явно выигрывает от высокого спроса на немецкую продукцию за рубежом, что также отражается на большом портфеле заказов", - пояснил Тимо Хоффман (Timo Hoffmann), руководитель проекта Kiel Trade Indicator.

У Евросоюза эти показатели еще внушительнее - 3,0, и 3,2 процента соответственно. Россия, несмотря на санкции из-за войны в Украине, смогла увеличить свою морскую торговлю и, соответственно, экспорт и импорт на 2,2 и 1,1 процента.

С другой стороны, ситуация в США и Китае не так хороша. Соединенные Штаты показали плюс 3,6 процента в экспорте, но были вынуждены смириться с минусом 1,4 процента в импорте. В Китае экспорт вырос на 1,9 процента, а импорт снизился на 1,1 процента. При этом, как считает Тимо Хоффман, китайская торговля имеет возможности для роста. "Слабый импорт указывает на низкий спрос внутри страны", - отметил он.

Перегруженность морских перевозок уменьшается

Положительное начало года сопровождается снижением нагрузки на Мировой океан. По данным IfW, в настоящее время задерживаются только восемь процентов всех товаров, перевозимых морскими судами. На пике проблем с поставками этот показатель составлял почти 14 процентов. "Это означает, что впервые с начала пандемии COVID-19, которая привела к рассинхронизации контейнерных перевозок, загруженность морских перевозок вернулась на допандемийный уровень", - сказал Хоффман.

По мнению эксперта, основная причина, вероятно, заключается в том, что во всем мире по морю перевозится меньше товаров. "С одной стороны, это можно объяснить тем, что экспедиторы, предположительно, организовали альтернативные маршруты перевозки по железной дороге или автотранспортом в связи с перегруженностью морских перевозок и стремительным ростом фрахтовых ставок и теперь поддерживают их", - указал он.

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www.ifw-kiel.de
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