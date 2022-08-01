Ifo: Немецкая промышленность страдает от дефицита материалов

Как и в первом полугодии, закупка сырья и промежуточных продуктов представляют для немецкой промышленности серьезную проблему и во второй половине года. В ходе проведенного в июле опроса 73,3 процента компаний пожаловались на дефицит исходных материалов, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в понедельник, 1 августа.

Данный показатель был еще выше в ходе июньского опроса - 74,1 процента. По словам руководителя отдела опросов ifo Клауса Вольрабе (Klaus Wohlrabe), помимо существующей уже продолжительное время нехватки электронных комплектующих, большую роль по-прежнему играют проблемы в глобальной логистике, в особенности, в судоходстве.

Нехватка материалов в ключевых отраслях

При этом ifo указал на критическую ситуацию в ключевых отраслях немецкой промышленности. В электротехнической, машиностроительной и автомобилестроительной отраслях около 90 процентов фирм заявили о нехватке ряда необходимых материалов. Отсутствуют и признаки возможного значительного улучшения в поставках сырья и полуфабрикатов в ближайшее время, отметил далее Вольрабе.

Дефицит сырья усилился в компаниях, производящих напитки. 70,5 процента респондентов из данной отрасли сообщили о нехватке компонентов, в июне данный показатель еще составлял 47,9 процента. Между тем в швейной промышленности ситуация несколько улучшилась: о дефиците промежуточных продуктов в июле заявили 64,1 процента опрошенных фирм, в июне их было 81,7 процента.

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