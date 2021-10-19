Хунта в Мьянме освободила тысячи противников режима

Военная хунта в Мьянме объявила об освобождении из заключения более 5,6 тысячи противников режима. Об этом сообщило государственное телевидение в понедельник, 18 октября. При этом власти обвинили оппозиционеров в разжигании беспорядков в стране. По словам лидера хунты Мин Аун Хлайна, амнистия была объявлена "по гуманитарным соображениям". Первые заключенные начали покидать тюрьмы.
Освобождение заключенных произошло через день после того, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняла решение исключить представителей хунты из списков участников предстоящего саммита организации. Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября. Вместо членов военного правительства и противостоящего ему подпольного Правительства национального единства (ПНЕ, NUG), в саммите примет участие представитель Мьянмы, не состоящий ни в одной из группировок. Таким образом, АСЕАН подчеркивает нейтральность к внутриполитическому конфликту. Организация обосновала свое решение тем, что хунта не выполнила выработанный в апреле план по национальному примирению в стране.
ООН: В стране продолжаются репрессии
Освобождение заключенных однозначно не является свидетельством изменения характера правящего режима, а было сделано лишь под международным нажимом, считает спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс. В стране продолжаются репрессии в отношении людей, борющихся за гражданские права.
Военный переворот в стране произошел в феврале 2021 года. Действующее правительство было разогнано, президент страны Вин Мнин – арестован. Противники хунты ушли в подполье и начали борьбу с антидемократическим режимом, организовав ПНЕ. 7 сентября правительство в подполье призвало население Мьянмы к общенациональному восстанию.
По данным активистов и Организации Объединенных Наций, с момента переворота силы безопасности убили более 1100 человек. Ассоциация помощи политическим заключенным утверждает, что более 7300 человек по всей стране в настоящее время находятся за решеткой.
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Автор: Евгений Жуков