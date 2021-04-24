 Протестующие в Мьянме считают план АСЕАН недостаточным | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2021

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Мир

Протестующие в Мьянме считают план АСЕАН недостаточным

По мнению протестующих в Мьянме, АСЕАН должна задействовать подпольное правительство в своей стратегии урегулирования конфликта в стране. Движение гражданского неповиновения считает предложенный план недостаточным.

Президент Индонезии Джоко Видодо выступает на саммите АСЕАН с требованием прекратить насилие в Мьянме

Президент Индонезии Джоко Видодо выступает на саммите АСЕАН с требованием прекратить насилие в Мьянме

Протестное движение Мьянмы лишь частично удовлетворено планом АСЕАН по урегулированию ситуации в стране. "Мы признаем и приветствуем тот факт, что АСЕАН предпринимает беспрецедентные шаги, но, учитывая реальность, должны отметить, что они не являются ни достаточными, ни адекватными", - заявило в воскресенье, 25 апреля, Движение гражданского неповиновения.

По мнению протестующих против военных властей Мьянмы, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии АСЕАН должна задействовать в стратегии урегулирования конфликта подпольное правительство "в качестве представителя народа Мьянмы".

План урегулирования кризиса в Мьянме

Накануне участники саммита АСЕАН в Джакарте потребовали от путчистов прекращения насилия в Мьянме, установления диалога с общественными силами и доступа гуманитарной помощи. Было решено также направить в страну спецпосланника от АСЕАН.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подвергла критике отсутствие временных рамок для внедрения плана АСЕАН, состоящего из пяти пунктов, а также то, что в нем не содержится требование освободить порядка 3300 политзаключенных. Между тем именно с этим требованием выступили в отдельных заявлениях премьер-министры членов АСЕАН Сингапура, Индонезии и Малайзии.

В то же время даже в день саммита, в котором принял участие и глава военной хунты Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн, власти страны продолжали применять силу против протестующих. В ходе ночной облавы были задержаны многие критики режима, местные СМИ сообщают о жестокости полицейских.

После военного переворота, произошедшего 1 февраля, были задержаны тысячи человек, около 750 - застрелены, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством.

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    Автор: Евгений Жуков


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