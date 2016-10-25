 ООН опасается сирийского сценария в Мьянме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.04.2021

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Мир

ООН опасается сирийского сценария в Мьянме

В ходе подавления массовых акций протеста в Мьянме задержано более 3 тысяч человек, свыше 20 - приговорены к смерти. ООН опасается перерастания протестов в Мьянме в конфликт, аналогичный сирийскому.

Разгон демонстрации протеста в Янгоне

Разгон демонстрации протеста в Янгоне

ООН выразила опасение, что события в Мьянме будут развиваться по сирийскому сценарию. "Я опасаюсь, что ситуация в Сирии перерастает в полномасштабный вооруженный конфликт, аналогичный конфликту в Сирии. Мировое сообщество не должно допустить повторения смертоносных ошибок, допущенных в Сирии и других регионах", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник, 13 апреля, в Женеве.

Бачелет не исключила военных преступлений в Мьянме и призвала мировое сообщество положить конец "бойне". Давление на военную хунту в Мьянме нужно усилить, одних лишь прицельных санкций недостаточно, подчеркнула она. По словам Бечелет, в Мьянме в ходе подавления массовых акций протеста против военного путча задержано уже 3080 человек, 23 - приговорены к смертной казни.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в стране не прекращаются массовые протесты против путчистов, в результате репрессий уже погибли десятки людей. Германия резко осудила действия силовиков Мьянмы по отношению к гражданам страны, подчеркнув, что применение летального оружия против мирных демонстрантов не подлежит оправданию.

Россия выразила поддержку военной хунте в Мьянме. Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Москва стремится к расширению военного и военно-технического сотрудничества с Мьянмой. Со своей стороны верховный главнокомандующий Мьянмы Мин Аун Хлайн 26 марта в интервью газете "Московский комсомолец" назвал Россию "старым и верным другом Мьянмы".

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    Автор: Евгений Жуков


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