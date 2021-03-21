ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы

Евросоюз после захвата военными власти в Мьянме ввел санкции в отношении главнокомандующего Вооруженными силами этой азиатской страны Мина Ауна Хлайна и еще 9 высокопоставленных военнослужащих. Главнокомандующий напрямую вовлечен в процесс принятия решений, касающихся функционирования государства, и тем самым несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснил Брюссель свою позицию в понедельник, 22 марта. Санкции введены и в отношении председателя избирательной комиссии. Штрафные меры означают запрет на въезд в ЕС и заморозку возможных активов.
Государственный переворот в Мьянме
Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.
Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели десятков человек.
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Хунта устроила государственный переворот
Массовые протесты в Мьянме начались после того, как 1 февраля власть в стране захватили военные, которые задержали государственных лидеров и ввели чрезвычайное положение.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
По всей стране отключен интернет
Чтобы задушить протесты, путчисты отключили по всей стране интернет. Однако это не остановило манифестантов. Трехпалый салют начали использовать в Мьянме после других стран Юго-Восточной и Восточной Азии, где этот жест стал символом сопротивления.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Арестовано руководство партии "Национальная лига за демократию"
Демонстранты требуют освобождения фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных членов партии "Национальная лига за демократию". Через десять дней после переворота военные продолжают преследовать членов НЛД, конфисковав из штаб-квартиры партии в Янгоне документы, компьютеры и задержав еще шестерых политиков.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
В протестах участвуют разные социальные группы
С самого начала к протестам присоединились разные социальные группы: студенты, преподаватели, рабочие и многие другие. Их лозунги: "Верните власть людям!" или "Наша цель - добиться демократии!"
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Протестующие проявляют креативность
Десятки тысяч демонстрантов вышли 10 февраля на мирную акцию протеста в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Костюм Человека-паука защищает от слезоточивого газа, который уже применяли силы безопасности.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Обаятельные демонстрантки с жесткими требованиями
Более 100 женщин вышли на демонстрацию в Янгоне, одевшись в бальные платья. Их требования к военным однозначны: "Убирайтесь!" и "Свободу Аун Сан Су Чжи!"
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Медперсонал на переднем фронте
Против захвата власти хунтой протестуют сотрудники системы здравоохранения. На флаге, который они держат в руках (на фото), изображен павлин - символ демократического движения Мьянмы.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Сотрудницы полиции дистанцируются от военных
Противодействие военному перевороту нарастает и в рядах сил безопасности. Эти женщины-полицейские в штате Кая на границе с Таиландом ясно выражают свою позицию, демонстрируя трехпалый салют, символ сопротивления.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Боевое оружие против демонстрантов
В столице страны Нейпьидо полиция применила боевое оружие против демонстрантов. 20-летняя женщина была ранена в голову и находится при смерти.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
В числе протестующих - буддистские монахи
К протестам присоединились и буддистские монахи. Религиозная община Сангха издавна играет важную роль в стране с сильными традициями буддизма.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Поддержка с балконов
Демонстрантов поддерживают аплодисментами, приносят им еду и питье те их сторонники, которые сами не ходят на акции протеста.
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Протесты прокатились по всей стране
Народ вышел на демонстрации не только в мегаполисах Янгоне и Мандалае. Люди выражают недовольство и в районах проживания этнических меньшинств, к примеру в штате Шан (на фото).
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Народ Мьянмы против путчистов: как проходят протесты
Поддержка хунты
Между тем в стране проходят и отдельные акции в поддержку пришедших к власти генералов и их Партии солидарности и развития Союза.
Автор: Евгений Жуков