Глава МИД Германии заявил о риске гражданской войны в Мьянме

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил об опасности гражданской войны в Мьянме. "Никто в регионе не может быть заинтересован в том, чтобы Мьянма погрузилась в гражданскую войну, включая тех, кому нет дела до спасения демократии", - отметил он в интервью изданиям группы Funke, опубликованном в воскресенье, 4 апреля.

Глава МИД ФРГ раскритиковал действия военной хунты в Мьянме. "За несколько недель военные привели Мьянму на грань катастрофы. Более 500 человек убиты, тысячи находятся в бегах", - констатировал Мас. Министр призвал все заинтересованные стороны оказать давление на путчистов, чтобы они согласились на переговоры в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Подавление протестов после военного переворота в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Лидер победившей на выборах Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, которые жестко подавляются. 1 апреля Совбез ООН осудил насилие в отношении мирных демонстрантов в Мьянме. По последним данным, в ходе подавления протестов против путча в стране убито по меньшей мере 550 человек, из которых 46 - дети, указывает агентство dpa.

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