 Хорошо ли живется зубрам в Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 05.05.2022

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Беларусь

Хорошо ли живется зубрам в Беларуси?

Бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич назвал Красную книгу "рудиментом" и предложил исключить из нее ряд животных, в том числе зубра, медведя и рысь. Согласны ли с этим экологи?

Зубры в лесу

Популяция зубра в сегодняшней Беларуси - более 2000 особей

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Экс-министр внутренних дел РБ Игорь Шуневич, ныне возглавляющий Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), предложил  из числа белорусских краснокнижников исключить зубра, популяция которого "не находится в угнетенном состоянии", а также медведя и рысь - потому что хищник "начинает наглеть из-за отсутствия охотничьего пресса". По словам Шуневича, также следует разрешить охоту на серых журавлей и "проредить" популяцию аистов и лебедей-шипунов. Такое мнение он в конце апреля высказал в газете "Паляўнічы і рыбалоў" (Охотник и рыболов - Ред.), а Красную книгу там назвал "рудиментом". Что об этом думают экологи? Действительно ли в Беларуси дикие животные и птицы чувствуют себя слишком хорошо? Об этом - в материале DW.

Законы - в ущерб биоразнообразию

Министерству природы и охраны окружающей среды Беларуси (Минприроды) понадобилось почти две недели, чтобы прокомментировать заявления экс-главы МВД, однако реакция была однозначной. "Лишних в Красной книге нет! Охотники вновь заговорили о том, что некоторые виды животных надо бы исключить из запретного списка. Их привлекает краснокнижная дичь, например, рысь и бурый медведь. В Минприроды настаивают: Красная книга Республики Беларусь неприкосновенна!", - говорится на странице ведомства в Facebook, в посте, опубликованном 3 мая.

Эколог Инесса Болотина

Инесса Болотина

С критикой Минприроды в адрес так называемых "охотников" согласны и опрошенные DW эксперты. "Не каждый человек, у которого есть ружье, может считаться охотником, не каждый охотник может разбираться в вопросах функционирования экосистем. Шуневич - не специалист", - комментирует заявление главы БООР эколог Инесса Болотина.

По мнению эксперта, внешне в белорусской природоохранной сфере все нормально: страна участвует в различных международных конвенциях, приняты законы о животном и растительном мире, водный и лесной кодексы. Тем не менее, в последние пять лет на законодательном уровне значительно ослаблены природоохранные меры - в ущерб биоразнообразию, но в интересах потребителей природных ресурсов, таких как БООР.

Собеседница также напоминает, что раньше Беларусь активно привлекала для сохранения биоразнообразия средства международной технической помощи от ГЭФ, ПРООН, ЕС и др. Сейчас из-за политического кризиса проектное финансирование остановлено, наверняка, сокращено и бюджетное финансирование природоохранных проектов, предполагает Болотина.

Еще один общественный эколог, согласившийся поговорить с DW на условиях анонимности, отметил, что Красная книга не может быть "рудиментом" - это инструмент рационального природопользования: когда виду угрожает исчезновение, его вносят в книгу, когда опасность минует, выводят.

Также, по его словам, в Беларуси сейчас сложно всем - и животным, и людям: "Сейчас гражданское общество у нас под плинтусом. Многие уехали, кого-то посадили в тюрьму. Раздолье государственным предприятиям-природопользователям, их никто не будет контролировать".

"Решать, на кого разрешать охоту, должны ученые"

Что касается охраны конкретных видов животных, то, по словам эксперта, если говорить о зубрах, то в Беларуси, действительно, достаточно крупная популяция – более двух тысяч особей. По данным Академии наук, это количество даже превышает оптимальное. В таких случаях, по словам эколога, проблема решается расселением животных по другим территориям, но если такой возможности нет, их приходится отстреливать. 

Рыси в Беларуси тоже довольно много и при цивилизованном подходе, когда в стране работают все институты и общественные природоохранные организации, в некоторых регионах можно было бы разрешить на нее охоту, считает собеседник, ведь хищник угрожает другим видам.

Летящий аист

В Беларуси сложно представить массовую охоту на аистов

Что касается предложения "проредить" аистов, то, по мнению эколога, охотники считают птицу своим конкурентом, потому что она охотится на потомство уток и зайцев. "Если с аистом не все так однозначно, то журавль, на которого также предлагает охотиться Шуневич, не ест зайчат, не разоряет утиные выводки. Журавль за последние десятилетия привык к человеку, не боится его, хоть и продолжает держаться на расстоянии, никому не мешает. Красивая и, как и аист, знаковая для Беларуси птица. Неужели три килограмма мяса  - это плата за то, чтобы журавль опять начал бояться человека и стал редкой птицей? Это дикость", - возмущается собеседник.

В целом, он считает, что охотничья отрасль имеет право на существование, но решать, на какие виды разрешать охоту, а на какие нет, должен не председатель БООР, а ученые.

"Отстрел зубров дискредитирует саму идею Красной книги"

Инесса Болотина, в свою очередь, отмечает, что Беларусь вышла на первое место в мире по числу вольно живущих зубров, но это не значит, что на них не охотятся. Кроме того, в 2021 году вступило в силу постановление Совмина "Об утверждении Правил охраны и рационального использования зубров". 

В нем  определена процедура перевода животных в резервный генофонд, теперь в него могут включать не только больных или старых особей, но и абсолютно здоровых, но живущих в "перенаселенных" районах. "Зубров, которых относят к резервному генофонду, могут отстреливать целыми стадами. Неважно, куда их потом пустят, на колбасу или чучела, - говорит Инесса Болотина. - Так могут уничтожить зубров, которые более ценны генетически. Чтобы этого избежать, нужен полноценный селекционный центр, но его так и не создали в Беловежской пуще".

По словам эколога, отстрел зубров в Беларуси дискредитирует саму идею Красной книги. Между тем, когда несколько лет назад экологи предлагали Минприроды исключить зубра из Красной книги, если его численность в стране уже достаточная, чиновники заявили, что  не рассматривают такую возможность. "Возникают инсинуации, что это за Красная книга, если виды, внесенные в нее, можно отстреливать?", - негодует эксперт.

С исключением из Красной книги рыси и медведя все гораздо сложнее, чем с зубром, отмечает Болотина: "Зубра гораздо проще возвращать в природу. Хищники же, во-первых, размножаются с меньшей интенсивностью, чем копытные, во-вторых, им нужна сложная адаптация в дикой природе". Что касается охоты на аистов, по мнению эксперта, об этом мог заявить только человек, очень далекий от славянской культуры, в которой аист считается сакральной птицей.

Из-за вырубки лесов начинают "сыпаться" экосистемы

Между тем помимо охоты биоразнообразие в Беларуси ставят под угрозу и другие факторы. "Основным мечом, который рубил белорусскую природу, всегда было сельское хозяйство, в частности химизация и мелиорация, - отмечает анонимный эксперт DW. - Ну и, конечно же, вырубка лесов, из-за которой животные лишаются естественной среды обитания. Лес рубят налево и направо, особенно в связи с заказами из Китая. Сейчас из-за санкций перекрыты возможности его доставки, составы с белорусским лесом стоят на запасных путях и просто гниют".

По мнению властей, Беларусь входит в десятку самых облесенных европейских государств, но, собеседник утверждает, что, по европейским критериям, она не попадает даже в двадцатку: "Вопрос в том, что считается лесом? В Европе - это устойчивая лесная экосистема, а в Беларуси - площади, где, к примеру, посажена сосна, которой, 7-8 лет, дуб 12-15 лет и даже сады на заброшенных хуторах". Эксперт убежден, что из-за вырубки лесов уже можно видеть, как начинают "сыпаться" экосистемы.

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    Автор: Инга Ваннер


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