Хорошо ли живется зубрам в Беларуси?

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Бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич назвал Красную книгу "рудиментом" и предложил исключить из нее ряд животных, в том числе зубра, медведя и рысь. Согласны ли с этим экологи?
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Экс-министр внутренних дел РБ Игорь Шуневич, ныне возглавляющий Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), предложил из числа белорусских краснокнижников исключить зубра, популяция которого "не находится в угнетенном состоянии", а также медведя и рысь - потому что хищник "начинает наглеть из-за отсутствия охотничьего пресса". По словам Шуневича, также следует разрешить охоту на серых журавлей и "проредить" популяцию аистов и лебедей-шипунов. Такое мнение он в конце апреля высказал в газете "Паляўнічы і рыбалоў" (Охотник и рыболов - Ред.), а Красную книгу там назвал "рудиментом". Что об этом думают экологи? Действительно ли в Беларуси дикие животные и птицы чувствуют себя слишком хорошо? Об этом - в материале DW.
Министерству природы и охраны окружающей среды Беларуси (Минприроды) понадобилось почти две недели, чтобы прокомментировать заявления экс-главы МВД, однако реакция была однозначной. "Лишних в Красной книге нет! Охотники вновь заговорили о том, что некоторые виды животных надо бы исключить из запретного списка. Их привлекает краснокнижная дичь, например, рысь и бурый медведь. В Минприроды настаивают: Красная книга Республики Беларусь неприкосновенна!", - говорится на странице ведомства в Facebook, в посте, опубликованном 3 мая.
С критикой Минприроды в адрес так называемых "охотников" согласны и опрошенные DW эксперты. "Не каждый человек, у которого есть ружье, может считаться охотником, не каждый охотник может разбираться в вопросах функционирования экосистем. Шуневич - не специалист", - комментирует заявление главы БООР эколог Инесса Болотина.
По мнению эксперта, внешне в белорусской природоохранной сфере все нормально: страна участвует в различных международных конвенциях, приняты законы о животном и растительном мире, водный и лесной кодексы. Тем не менее, в последние пять лет на законодательном уровне значительно ослаблены природоохранные меры - в ущерб биоразнообразию, но в интересах потребителей природных ресурсов, таких как БООР.
Собеседница также напоминает, что раньше Беларусь активно привлекала для сохранения биоразнообразия средства международной технической помощи от ГЭФ, ПРООН, ЕС и др. Сейчас из-за политического кризиса проектное финансирование остановлено, наверняка, сокращено и бюджетное финансирование природоохранных проектов, предполагает Болотина.
Еще один общественный эколог, согласившийся поговорить с DW на условиях анонимности, отметил, что Красная книга не может быть "рудиментом" - это инструмент рационального природопользования: когда виду угрожает исчезновение, его вносят в книгу, когда опасность минует, выводят.
Также, по его словам, в Беларуси сейчас сложно всем - и животным, и людям: "Сейчас гражданское общество у нас под плинтусом. Многие уехали, кого-то посадили в тюрьму. Раздолье государственным предприятиям-природопользователям, их никто не будет контролировать".
Что касается охраны конкретных видов животных, то, по словам эксперта, если говорить о зубрах, то в Беларуси, действительно, достаточно крупная популяция – более двух тысяч особей. По данным Академии наук, это количество даже превышает оптимальное. В таких случаях, по словам эколога, проблема решается расселением животных по другим территориям, но если такой возможности нет, их приходится отстреливать.
Рыси в Беларуси тоже довольно много и при цивилизованном подходе, когда в стране работают все институты и общественные природоохранные организации, в некоторых регионах можно было бы разрешить на нее охоту, считает собеседник, ведь хищник угрожает другим видам.
Что касается предложения "проредить" аистов, то, по мнению эколога, охотники считают птицу своим конкурентом, потому что она охотится на потомство уток и зайцев. "Если с аистом не все так однозначно, то журавль, на которого также предлагает охотиться Шуневич, не ест зайчат, не разоряет утиные выводки. Журавль за последние десятилетия привык к человеку, не боится его, хоть и продолжает держаться на расстоянии, никому не мешает. Красивая и, как и аист, знаковая для Беларуси птица. Неужели три килограмма мяса - это плата за то, чтобы журавль опять начал бояться человека и стал редкой птицей? Это дикость", - возмущается собеседник.
В целом, он считает, что охотничья отрасль имеет право на существование, но решать, на какие виды разрешать охоту, а на какие нет, должен не председатель БООР, а ученые.
Инесса Болотина, в свою очередь, отмечает, что Беларусь вышла на первое место в мире по числу вольно живущих зубров, но это не значит, что на них не охотятся. Кроме того, в 2021 году вступило в силу постановление Совмина "Об утверждении Правил охраны и рационального использования зубров".
В нем определена процедура перевода животных в резервный генофонд, теперь в него могут включать не только больных или старых особей, но и абсолютно здоровых, но живущих в "перенаселенных" районах. "Зубров, которых относят к резервному генофонду, могут отстреливать целыми стадами. Неважно, куда их потом пустят, на колбасу или чучела, - говорит Инесса Болотина. - Так могут уничтожить зубров, которые более ценны генетически. Чтобы этого избежать, нужен полноценный селекционный центр, но его так и не создали в Беловежской пуще".
По словам эколога, отстрел зубров в Беларуси дискредитирует саму идею Красной книги. Между тем, когда несколько лет назад экологи предлагали Минприроды исключить зубра из Красной книги, если его численность в стране уже достаточная, чиновники заявили, что не рассматривают такую возможность. "Возникают инсинуации, что это за Красная книга, если виды, внесенные в нее, можно отстреливать?", - негодует эксперт.
С исключением из Красной книги рыси и медведя все гораздо сложнее, чем с зубром, отмечает Болотина: "Зубра гораздо проще возвращать в природу. Хищники же, во-первых, размножаются с меньшей интенсивностью, чем копытные, во-вторых, им нужна сложная адаптация в дикой природе". Что касается охоты на аистов, по мнению эксперта, об этом мог заявить только человек, очень далекий от славянской культуры, в которой аист считается сакральной птицей.
Между тем помимо охоты биоразнообразие в Беларуси ставят под угрозу и другие факторы. "Основным мечом, который рубил белорусскую природу, всегда было сельское хозяйство, в частности химизация и мелиорация, - отмечает анонимный эксперт DW. - Ну и, конечно же, вырубка лесов, из-за которой животные лишаются естественной среды обитания. Лес рубят налево и направо, особенно в связи с заказами из Китая. Сейчас из-за санкций перекрыты возможности его доставки, составы с белорусским лесом стоят на запасных путях и просто гниют".
По мнению властей, Беларусь входит в десятку самых облесенных европейских государств, но, собеседник утверждает, что, по европейским критериям, она не попадает даже в двадцатку: "Вопрос в том, что считается лесом? В Европе - это устойчивая лесная экосистема, а в Беларуси - площади, где, к примеру, посажена сосна, которой, 7-8 лет, дуб 12-15 лет и даже сады на заброшенных хуторах". Эксперт убежден, что из-за вырубки лесов уже можно видеть, как начинают "сыпаться" экосистемы.
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