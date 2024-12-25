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Хельсинкская комиссия США признана в России нежелательной

Сергей Ромашенко
25 декабря 2024 г.

Хельсинкская комиссия была создана администрацией США для взаимодействия в сфере защиты прав человека. За сотрудничество с ней россиянам может грозить уголовное преследование.

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной еще одну организацию
Генпрокуратура РФ признала нежелательной еще одну организациюФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Генеральная прокуратура России внесла Хельсинкскую комиссию США в список так называемых "нежелательных организаций". Деятельность комиссии "направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны, работу правоохранительных органов и судебной системы", утверждается в сообщении Генпрокуратуры в среду, 25 декабря. Отныне ее деятельность в России запрещается, а за сотрудничество с ней россиянам может грозить уголовное преследование.

Хельсинская комиссия США в мае 2023 года обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить передачу Украине баллистических ракет ATACMS. Когда в сентябре 2023 года администрация Байдена одобрила поставки ATACMS Киеву, комиссия приветствовала это решение.

Задачи Хельсинской комиссии США

Хельсинкская комиссия США (официальное название - "Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе") была создана в 1976 году. Ее задача - следить за выполнением странами Хельсинкских соглашений 1975 года о сотрудничестве и соблюдении территориальной целостности и суверенитета стран. Соглашение подписали главы 35 государств. В их числе были все существовавшие на тот момент государства Европы (включая СССР), кроме Албании, а также США и Канада.

Как уточняет РБК, осенью комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне сочла доклад Хельсинкской комиссии о политике США в отношении Европы и Евразии "пособием по вмешательству в дела суверенных государств и подготовке цветных революций".

Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. Работа структур, которые власти вносят в соответствующий реестр, в стране запрещена. За участие в деятельности нежелательной организации грозит штраф, а при повторном эпизоде - до четырех лет лишения свободы. При этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.

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