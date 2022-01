Скончался Харди Крюгер

Его готовили для того, чтобы войти в элиту "третьего рейха". Но судьба имела на него совсем другие планы. Знаменитый немецкий актер Харди Крюгер умер в возрасте 93 лет.

Харди Крюгер в фильме "Тот, кто сбежал" (The One That Got Away, 1957)