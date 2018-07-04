 Handelsblatt: CША могут оказаться от пошлин на автомобили из ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.07.2018

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Мир

Handelsblatt: CША могут оказаться от пошлин на автомобили из ЕС

Посол США в Германии встретился в Берлине с автопроизводителями и огласил условие, при котором Вашингтон откажется от пошлин на автомобили из ЕС.

автомобили на заводе

Власти США могут отказаться от планов ввести новые тарифы на импортируемые из ЕС автомобили, если от пошлин на автомобили из США откажется Евросоюз. Об этом в среду, 4 июля, сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Контекст

Президент США Трамп исполнил свои угрозы и не продлил отсрочку для штрафных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС. DW разбиралась, что это значит и каковы будут последствия этого шага. (01.06.2018)

Дональд Трамп решил продлить спор о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий еще на месяц. Евросоюзу не следует идти на поводу у американского президента, считает Бернд Ригерт. (01.05.2018)

По данным журналистов, посол США в Германии Ричард Гренелл встретился в Берлине с руководителями компаний BMW, Dailmer и Volkswagen, а также с главой Объединения немецких автомобилестроителей (VDA), где заявил о возможном решении тарифного спора американскими властями. В издании отмечают, что Гренелл был назначен Вашингтоном посредником, призванным найти оптимальное решение. 

22 июня президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил странам ЕС ввозными пошлинами на автомобили в размере 20 процентов на все автомобили, которые экспортируются из Европы в Соединенные Штаты, если ЕС не снимет торговые барьеры в отношении некоторых американских компаний. Ранее Евросоюз ввел пошлины на некоторые товары из США, в том числе изделий из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Их общий объем составляет 2,8 млрд евро. Этот шаг стал ответом на американские пошлины на изделия из стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов) из Европы, Канады и Мескики, которые вступили в силу в ночь на 1 июня.

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    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

Ссылки в интернете

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/handelsstreit-pakt-gegen-autozoelle/22766850.html

Аудио- и видеофайлы по теме

Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС  

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