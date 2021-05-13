 Хакеры DarkSide получили от своих жертв минимум 90 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2021

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Мир

Хакеры DarkSide получили от своих жертв минимум 90 млн долларов

Киберпреступники получали выкуп в биткоинах, средний платеж - 1,9 млн долларов, выяснили аналитики Elliptic. США считают, что хакеры DarkSide атаковали оператора сети трубопроводов Colonial Pipeline.

Биткоин

Хакерская группировка DarkSide, которую США подозревают в атаке на трубопровод Colonial Pipeline, получила от нескольких жертв минимум 90 млн долларов (в пересчете - 73,6 млн евро) в криптовалюте. Об этом базирующаяся в Лондоне аналитическая компания Elliptic сообщила во вторник, 18 мая.

Аналитики выяснили, какой биткоин-кошелек киберпреступники использовали для получения выкупа. С октября 2020 года туда поступили выплаты с 47 других кошельков. Средняя сумма платежа составила 1,9 млн долларов (1,55 млн евро), отметили в Elliptic. Пик поступлений (более 20 млн долларов или 16,3 млн евро) был зафиксирован в феврале.

Кибератака вызвала перебои с поставками топлива

Один из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в США, Colonial Pipeline в мае на несколько дней приостанавливал транспортировку горючего по своим трубопроводам из-за кибератаки. В нескольких штатах на восточном побережье возникли перебои с поставками топлива.

Хакеры использовали вредоносные программы, шифрующие данные в компьютерах, и потребовали выкуп за расшифровку. Представители Colonial Pipeline не назвали запрошенную сумму и не ответили, были ли выплачены деньги. По сведениям агентства Bloomberg, оператор топливопровода заплатил злоумышленникам около 5 миллионов долларов.

Президент США Джозеф Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, считает глава Белого дома.

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    Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру - "блок", который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.

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    Что делают майнеры

    Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.

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    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Майнинг: соревнование на скорость

    Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Блокчейн: анонимная цепь блоков

    В итоге блок с "упакованной" в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков - блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом "гроссбухе" можно найти все операции и кошельки всех участников - однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Где живут майнеры

    Самые большие в мире мощности для майнинга - и наибольший расход электроэнергии для этих целей - сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке - США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Огромное потребление электроэнергии на майнинг

    Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте.

    Автор: Гудрун Хаупт


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