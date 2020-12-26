Хабаровск: акция в поддержку Фургала собрала около 50 человек

Стихийные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ставшие одной из главных новостей минувшего года, продолжились и в 2021-м. В субботу, 16 января, на площади Ленина в Хабаровске, несмотря на 20-градусный мороз, собрались около 50 сторонников политика. Мероприятие, как рассказал DW местный журналист, главный редактор издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов, длилось около 2 часов.



В формате народного схода



Эта первая после новогодних и рождественских праздников акция прошла в формате народного схода, признаков публичного мероприятия, которое - по российским законам - необходимо согласовывать с местными властями, у нее не было. Люди не скандировали лозунги и не держали в руках плакаты и флаги. Сторонники Фургала стояли небольшими группами по 5-7 человек, обсуждая последние политические новости и будущее протестов.





Служащие полиции наблюдали за акцией, но не вмешивались в происходящее

Несмотря на это, служащие полиции некоторое время вели оперативную съемку, еще один страж порядка стоял с мегафоном наготове, чтобы в случае появления плакатов или скандирования лозунгов потребовать от людей разойтись. Кроме того среди протестующих постоянно ходили полицейские в форме и в штатском.

Шествие с песнями и выход на лед



После получаса стояния на площади люди двинулись колонной по тротуару улицы Муравьева-Амурского. Их сопровождали около 30 сотрудников полиции. Автомобилисты поддерживали участников шествия звуковыми сигналами.



На этот раз люди свернули с привычного маршрута и направились на набережную реки Амур. Там они спели песни времен гражданской войны, Великой Отечественной войны, а также из советских мультфильмов - “Священная война”, “Катюша”, “Три танкиста”, “Когда мои друзья со мной”. В конце шествия активисты спустились на лед замерзшего Амура и сфотографировались около замороженного плаката “Я/Мы Сергей Фургал”.



Протестные праздники



Акции в поддержку Сергея Фургала проходили и во время новогодних праздников. Сторонники экс-губернатора даже встречали вместе Новый год на площади Ленина: собрались на традиционном месте протестов в 23.30 и вместе праздновали до 2 часов ночи. Новым креативным способом поддержать арестованного политика стали надписи на льду Амура. Их наносят так, чтобы было видно с городской набережной. А на православное рождество активисты поставили в храме свечи за здравие Фургала.



Дело Сергея Фургала



Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Затем его арестовали. Срок ареста продлен до 9 марта 2021 года.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Сергея Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Смотрите также: