Хабаровск: акция в поддержку Фургала собрала около 50 человек

Стихийные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ставшие одной из главных новостей минувшего года, продолжились и в 2021-м. В субботу, 16 января, на площади Ленина в Хабаровске, несмотря на 20-градусный мороз, собрались около 50 сторонников политика. Мероприятие, как рассказал DW местный журналист, главный редактор издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов, длилось около 2 часов.
В формате народного схода
Эта первая после новогодних и рождественских праздников акция прошла в формате народного схода, признаков публичного мероприятия, которое - по российским законам - необходимо согласовывать с местными властями, у нее не было. Люди не скандировали лозунги и не держали в руках плакаты и флаги. Сторонники Фургала стояли небольшими группами по 5-7 человек, обсуждая последние политические новости и будущее протестов.
Служащие полиции наблюдали за акцией, но не вмешивались в происходящее
Несмотря на это, служащие полиции некоторое время вели оперативную съемку, еще один страж порядка стоял с мегафоном наготове, чтобы в случае появления плакатов или скандирования лозунгов потребовать от людей разойтись. Кроме того среди протестующих постоянно ходили полицейские в форме и в штатском.
Шествие с песнями и выход на лед
После получаса стояния на площади люди двинулись колонной по тротуару улицы Муравьева-Амурского. Их сопровождали около 30 сотрудников полиции. Автомобилисты поддерживали участников шествия звуковыми сигналами.
На этот раз люди свернули с привычного маршрута и направились на набережную реки Амур. Там они спели песни времен гражданской войны, Великой Отечественной войны, а также из советских мультфильмов - “Священная война”, “Катюша”, “Три танкиста”, “Когда мои друзья со мной”. В конце шествия активисты спустились на лед замерзшего Амура и сфотографировались около замороженного плаката “Я/Мы Сергей Фургал”.
Протестные праздники
Акции в поддержку Сергея Фургала проходили и во время новогодних праздников. Сторонники экс-губернатора даже встречали вместе Новый год на площади Ленина: собрались на традиционном месте протестов в 23.30 и вместе праздновали до 2 часов ночи. Новым креативным способом поддержать арестованного политика стали надписи на льду Амура. Их наносят так, чтобы было видно с городской набережной. А на православное рождество активисты поставили в храме свечи за здравие Фургала.
Дело Сергея Фургала
Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Затем его арестовали. Срок ареста продлен до 9 марта 2021 года.
С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Сергея Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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Кто такой Сергей Фургал?
Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.
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В чем обвиняют Сергея Фургала?
9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Стихийные протесты в Хабаровске
С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Фургала домой!"
Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
К протестам примкнул Владивосток
Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Миша, уходи!"
20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В знак солидарности с Хабаровском
Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Трутнев как объект критики
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Нападение на Наумова и Низовцева
24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.
Автор: Александра Елкина