 Гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Тыграя после авиаудара | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2022

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Мир

Гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Тыграя после авиаудара

Авиаудар по эфиопскому городу Дедебит привел к жертвам среди гражданского населения, сообщили в ООН. В связи с угрозой новых атак гуманитарные партнеры приостановили оказание помощи в этом районе.

Пострадавшие в результате авиаудара эфиопской армии в городе Дедебит на северо-западе Тыграя, 8 января 2022 года

Пострадавшие при авиаударе эфиопской армии в Тыграе

Организации, занимающиеся оказанием помощи, частично приостановили работу в эфиопском штате Тыграй после воздушного удара по лагерю для перемещенных лиц. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в воскресенье, 9 января.

Согласно заявлению УКГВ, которое приводит информагентство AFP, атака, произошедшая поздно вечером 7 января в городе Дедебит на северо-западе региона, "привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения", как свидетельствют предварительные данные. "Гуманитарные партнеры приостановили деятельность в этом районе в связи с сохраняющейся угрозой ударов беспилотников", - говорится в заявлении.

Тыграйские повстанцы 8 января сообщили, что в результате авиаудара погибли 56 человек, однако провести независимую проверку этих утверждений не представляется возможным в силу ограниченного доступа в охваченный конфликтом регион.

"Усиление воздушных налетов взывает тревогу, и мы вновь напоминаем всем сторонам конфликта о необходимости соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - отметили в УКГВ.

Бои с повстанцами TPLF в Тыграе

Вооруженные силы Эфиопии с начала ноября 2020 года ведут ожесточенные бои в мятежном регионе Тыграй с силами Народного фронта освобождения Тыграя (TPLF), который власти называют террористической организацией.

В конце декабря повстанцы, успевшие за это время приблизиться к Аддис-Абебе, были вынуждены отступить в Тыграй после очередного наступления эфиопской армии. С тех пор боевые действия, по всей видимости, утихли, но силы TPLF постоянно обвиняют правительство в атаках беспилотников.

На сегодняшний день в ходе конфликта погибли тысячи людей, а два миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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