 Грузовой корабль Dragon 2 от SpaceX после миссии к МКС вернулся на Землю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2021

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Мир

Грузовой корабль Dragon 2 от SpaceX после миссии к МКС вернулся на Землю

Многоразовый космический грузовик приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на Международную космическую станцию на корабле SpaceX.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 перед стыковкой с МКС

Корабль Cargo Dragon 2 перед стыковкой с МКС

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon 2, разработанный частной американской компанией SpaceX, в субботу, 10 июля, успешно приводнился в Атлантическом океане после возвращения от Международной космической станции. Миссия стала 22-й в серии запусков по доставке материалов на МКС на грузовике SpaceX.

Корабль был отправлен к станции 3 июня. Он доставил на МКС более 3 тонн оборудования, продовольствия и материалов, в том числе новые солнечные панели.

На борту МКС работают два космонавта и пять астронавтов

На борту станции продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18". А 24 апреля экипаж шестьдесят пятой долговременной экспедиции МКС пополнили прибывшие на корабле Crew Dragon-2 астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

Space X - американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники, с штаб-квартирой в Хоторне (штат Калифорния). Space X была основана в 2002 году Илоном Маском - прежде всего с целью оптимизации расходов на полеты в космос. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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