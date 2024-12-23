Громкие дела о коррупции в Испании. В чем обвиняют министров

В Испании ведется следствие по делу о коррупции в высших эшелонах власти. Среди подозреваемых: политики, чиновники, бизнесмены и жена премьера. Следствие раскрыло схемы, в которых они предположительно участвовали.

В Испании расследуют факты коррупции в высших эшелонах власти. Минувшая неделя - с 16 по 22 декабря - стала, по мнению наблюдателей, ключевой в разбирательстве по так называемому "делу Кольдо", начатому весной 2024 года. В Верховном суде (ВС) Испании и в Суде № 41 Мадрида были допрошены основные подозреваемые, включая Кольдо Гарсию, именем которого названо дело. Речь идет о советнике бывшего министра транспорта и секретаря по оргвопросам правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), а ныне депутата парламента Хосе Луиса Абалоса. Сам Абалос был допрошен в Верховном суде 12 декабря.

Кроме Кольдо, перед следователями предстали Бегонья Гомес, супруга премьер-министра Педро Санчеса, и связанные с ней высокопоставленные чиновники, а также предприниматель Виктор де Альдама. Последний дал признательные показания, обличающие фигурантов дела. Эти подследственные, а также ряд других - всего 21 человек - подозреваются в "принадлежности к преступной группировке, использовании служебного положения в корыстных целях, взяточничестве и нецелевой трате бюджетных средств".

Коррупционные схемы и участие министров

В ходе разбирательства рассматриваются коррупционные схемы, участниками которых, как считают следственные органы, были высокопоставленные госслужащие, включая нескольких министров. По данным следствия, они получали взятки за предоставление бизнесменам выгодных подрядов. Часть денег, как отмечает газета Libertad Digital, шла на незаконное финансирование ИСРП. Предприниматели также оплачивали квартиры в Мадриде, которые использовались чиновниками для "интимных свиданий".

Здание Верховного суда Испании Фото: Viktor Tscherezki/DW

Согласно опубликованным в СМИ данным, посредником между властными структурами и бизнесом был Альдама. Его основным подельником в правительстве являлся министр Абалос, связь с которым поддерживалась через советника Гарсию. Одной из крупнейших сделок стала поставка по госзаказу фирмой Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. медицинских масок во время пандемии. Фирму контролировал Альдама, а поставки осуществлялись по цене значительно выше рыночной, что позволило коррупционерам получить прибыль в 17 млн евро. Часть масок, поставленных из Китая, оказалась бракованной.

Альдама, действуя через Абалоса, посредничал и в деле спасения разорившейся авиакомпании Air Europa. В 2020 году правительство выделило ей 475 млн евро. Решение вызвало недоумение в мире бизнеса, учитывая, что власти обычно не помогают за счет бюджета частным предприятиям. Позднее выяснилось, что компания обязалась выделять ежегодно 40 тыс. евро НКО, занимавшейся вопросами развития Африки, которой руководила Бегонья Гомес.

Вскоре Гомес открыла в мадридском университете кафедру "Конкурентоспособной социальной трансформации". Деньги на ее содержание пожертвовал предприниматель Хуан Карлос Баррабес. До этого и после он получил от правительства, по данным издания OKDiario, контракты на общую сумму в 22,2 млн евро. Сейчас кафедра, научная целесообразность которой изначально, по мнению экспертов, "не была ясна", закрыта.

"Делсигейт" и продажа золота

Это название получила история вокруг тайного визита в Мадрид в 2020 году вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Тайного потому, что Родригес, находившейся под санкциями Евросоюза из-за причастности к нарушению прав человека, был запрещен въезд в шенгенскую зону. Во время визита, организованного Абалосом и Альдамой, обсуждались, по мнению следствия, "сомнительные сделки". Делси, в частности, продала испанским партнерам привезенные с собой 104 золотых слитка на сумму 68,5 млн евро.

Еще одним делом, рассматриваемым следствием, является обретение Альдамой за взятки лицензии на продажу топлива. Занявшись бизнесом в новой для себя сфере, он, как считают правоохранители, не доплатил государству НДС на сумму в 182 млн евро. За это деяние он и угодил в минувшем октябре в тюрьму. Из нее предприниматель вскоре вышел, согласившись сотрудничать со следствием по "делу Кольдо".

Каковы перспективы расследования

Опрошенный DW мадридский юрист Хавьер Санс считает, что проводимое расследование имеет "неплохие перспективы". И это при том, что все подозреваемые, за исключением Альдамы, полностью отрицают свою причастность к каким-либо правонарушениям. При этом деятели ИСРП, включая членов правительства, заявляют с трибуны парламента, что ряд их коллег стали "жертвами клеветы и заговора рвущейся к власти парламентской оппозиции".

"Конечно, - продолжил юрист, - впереди еще месяцы расследования, но уже сейчас в распоряжении дознавателей есть множество доказательств вины подследственных. И это не только показания Альдамы, но и материалы, собранные юридической полицией - записи телефонных разговоров, переписка в WhatsApp, фотографии, банковские счета и т.д. И противозаконный характер некоторых действий даже не надо доказывать - он налицо". К примеру, тот факт, что университетской кафедрой "заведовала Гомес, не имеющая не только необходимого для этой должности ученого звания, но даже и высшего образования".

С просьбой дать политическую оценку происходящему DW обратилась к профессору политологии Мадридского университета Феликсу Хименесу. Он назвал возникшую ситуацию "испытанием для испанской демократии". Разумеется, коррупция, сказал политолог, если она действительно имела место, "не делает нам чести, но о здоровье нашей демократии мы сможем судить лишь по итогам этого дела" - будут ли виновные привлечены к ответственности. "Пока все свидетельствует о том, что будут: расследование ведется гласно, невзирая на лица, как и подобает в правовом государстве", - заключил эксперт.