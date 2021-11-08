Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам

Гражданин ФРГ турецкого происхождения Энвер Алтайлы в понедельник, 8 ноября, приговорен в Турции к многолетнему тюремному заключению. Как сообщила агентству dpa его дочь и адвокат Дилара Йылмаз, по обвинению в военном и политическом шпионаже Алтайлы осужден на 13 лет и четыре месяца; кроме того, суд в Анкаре приговорил его к десяти годам лишения свободы за членство в террористической организации. Речь идет о движении живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкое руководство считает ответственным за попытку госпереворота в 2016 году.

Дилара Йылмаз назвала приговор политически мотивированным, заявив о намерении подать апелляцию. По ее словам, решение суда демонстрирует, что любая критика правительства трактуется как шпионаж - ее отец, среди прочего, резко осуждал то, что после попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году, от мер турецких властей пострадали демократические структуры и учреждения.

Юридический фарс

Обвинительное заключение в отношении Алтайлы и судебный процесс по его делу наблюдатели называли юридическим фарсом, не соответствующим западным стандартам правового государства. Один свидетель дал показания против подсудимого, очевидно, под пытками, но впоследствии отказался от них.

Энвер Алтайлы был арестован в Анталье на юге Турции в 2017 году. С тех пор он содержался в одиночной камере тюрьмы строгого режима "Синджан" в Анкаре.

До ареста юрист Алтайлы, обладающий как немецким, так и турецким паспортами, занимался в основном публицистикой, писал на темы, связанные с Центральной Азией. По его словам, в 1968 году турецкая спецслужба MIT направила его в ФРГ для изучения восточноевропейского права, сотрудником MIT он числился до 1973 года. В 1980-х годах он представлял в Германии турецкую Партию националистического движения (MHP). В 2018 году дочь Алтайлы Зехра Дер, рассказала, что ее отец уже в течение многих лет не был членом этой ультранационалистической партии.

По информации немецкого телеканала ARD, Алтайлы также выполнял дипломатические задания Анкары. Он считается резким критиком любого сотрудничества между Турцией и Россией.

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