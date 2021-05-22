Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль для укрепления перемирия с ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл Тель-Авив для переговоров об укреплении перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Утром во вторник, 25 мая, он приземлился в международном аэропорту Тель-Авива. Запланированы встречи Блинкена в Иерусалиме - с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и в Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан - с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Встречи Блинкена с представителями ХАМАС не предусмотрено. По завершении переговоров госсекретарь посетит Египет и Иорданию. Еще до вылета из США Блинкен заявил, что цель его миссии - закрепить режим прекращения огня в конфликте между Израилем и палестинцами.
Перемирие вступило в силу в ночь на 21 мая после ракетных обстрелов, продолжавшихся на протяжении 11 дней, в результате которых, по палестинским данным, погибли почти 250 палестинцев и, по израильским данным, десять израильтян. Прекращение огня было согласовано при посредничестве Египта и при поддержке со стороны США и других государств. Со времени вступления перемирия в силу в регионе царит напряженное затишье.
ЕС согласовал совместное заявление по конфликту в Газе
Евросоюз в ходе саммита в ночь на вторник, 25мая, вновь выразил приверженность идее урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на основании мирного сосуществования израильского и палестинского государств. "ЕС будет и впредь сотрудничать с международными партнерами с целью возобновления политического процесса", - говорится в документе.
Евросоюз уже давно убежден, что сосуществование двух государств со столицами в Иерусалиме - единственный способ обеспечить прочный мир и стабильность в регионе. Реализации этого плана, однако, мешает политика Израиля в сфере строительства еврейских поседений на оккупированных территориях - на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, отмечает агентство dpa.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель