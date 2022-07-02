Госминистр ФРГ считает неправильным бойкотировать культуру России

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) призывает сохранять открытость в отношении культуры России, несмотря на вторжение РФ в Украину. "Есть большая неопределенность, как обращаться с российской культурой, - сказала она в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 2 июля. - Я думаю, что бойкот - это совершенно неправильно, потому что часто именно российские художники пытаются сохранить последнее пространство свободы".

При этом Рот отметила, что существует "такая великая русская культура - будь то музыка, будь то литература". "Я не позволю Путину отнять у меня Чехова", - заявила она.

По мнению госминистра, пропаганда и дезинформация "создают такую неопределенность, что никто уже не может сформировать мнение, потому что никто уже не знает, кому доверять". "Это яд для демократии", - подчеркнула Рот. "Тем важнее осознавать, что делает нашу демократию богатой", - сказала она, добавив, что украинский народ сейчас борется "за свободу и демократические права, которые мы воспринимаем как должное".

Смотрите также:

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

