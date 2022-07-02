 Госминистр ФРГ считает неправильным бойкотировать культуру России | Новости из Германии о Германии | DW | 02.07.2022

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Германия

Госминистр ФРГ считает неправильным бойкотировать культуру России

"Часто именно российские художники пытаются сохранить последнее пространство свободы", - заявила Клаудиа Рот.

Госминистр ФРГ по культуре и СМИ Клаудиа Рот (фото из архива)

Клаудиа Рот (фото из архива)

Государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) призывает сохранять открытость в отношении культуры России, несмотря на вторжение РФ в Украину. "Есть большая неопределенность, как обращаться с российской культурой, - сказала она в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 2 июля. - Я думаю, что бойкот - это совершенно неправильно, потому что часто именно российские художники пытаются сохранить последнее пространство свободы".

При этом Рот отметила, что существует "такая великая русская культура - будь то музыка, будь то литература". "Я не позволю Путину отнять у меня Чехова", - заявила она.

По мнению госминистра, пропаганда и дезинформация "создают такую неопределенность, что никто уже не может сформировать мнение, потому что никто уже не знает, кому доверять". "Это яд для демократии", - подчеркнула Рот. "Тем важнее осознавать, что делает нашу демократию богатой", - сказала она, добавив, что украинский народ сейчас борется "за свободу и демократические права, которые мы воспринимаем как должное".

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    Автор: Николай Пермяков


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