Госдума разрешила штрафовать интернет-ресурсы за отказ фильтровать контент

Госдума РФ в среду, 23 декабря, приняла в третьем чтении законопроект о штрафах для интернет-провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалять по требованию Роскомнадзора информацию, запрещенную в России. Документ вносит поправки в Кодекс об административных нарушениях.

Максимальный штраф для владельцев интернет-ресурсов составит 8 млн рублей, следует из законопроекта. А штраф за повторный отказ удалять запрещенное в России содержимое интернет-страниц составит от 10 до 20 процентов "совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение", отмечается в документе. Но минимальный штраф для юридического лица при повторном отказе составит 8 миллионов рублей.

Инициаторами выступили депутаты от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн и Сергей Боярский. По их словам, крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами России, нередко не выполняют требование удалить запрещенную в РФ информацию. Среди прочего, к ней относят "призывы к осуществлению экстремистской деятельности", детскую порнографию, а также информацию о психоактивных и наркотических веществах.

Google и штрафы в России

Американская корпорация Google LLC в середине декабря была в четвертый раз оштрафована московским судом за отказ фильтровать результаты поиска. С ноября 2018-го общая сумма штрафов по подобным основаниям для этой фирмы составила 5,7 млн рублей.

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